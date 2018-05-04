高三生夢想赴陸求學 向呂秋遠求解引爆各方爭論

近年來台灣高校生越來越多人選擇赴大陸升學。圖為北京清華大學校門。（中新社資料照片）

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中時電子報
台生在北京鳥巢前開心合影。（新華社資料照）

一名高三生夢想赴大陸高校求學，且收到面試通知，但因指考在即，他擔心面試與指考衝突，詢問律師呂秋遠，是否該「為自己的未來勇敢一次」，爭取父親支持？

呂秋遠表示，20歲以後，父母沒有義務為孩子負擔任何學費，「有的話，你要感恩；沒有的話，剛好而已」。這段分析廣獲網友認同，不過，呂秋遠文末一句「以後到中國，千萬不要講出國，你要一直催眠自己，你仍然在國內。」卻引發更多爭論。

關於出國留學，呂秋遠問高三生：第一，為什麼？第二，錢在哪？呂認為，到澳洲打工賺錢、拿獎學金當交換學生，或不為了什麼出國一年，一樣可以增廣見聞。

再者，錢是很現實的問題。呂秋遠說，20歲以前，父母只有義務滿足孩子的基本需求；20歲以後，父母更沒有義務為孩子負擔任何學費，「有的話，你要感恩；沒有的話，剛好而已」。

呂秋遠建議高三生「好好想想自己為什麼要去中國唸書，然後考慮父母的經濟能力與意願，如果真的有困難，不妨在成年以後，自己存錢去中國念碩士或是博士」。

網友熱烈支持呂秋遠回應，有人表示「錢在哪?這句突破了孩子的盲腸，麗絲超棒的」、「好棒的見解！真是說到父母的心坎裡了！」、「非常之認同，現在的小孩都覺得父母給與是應該，卻也忘了感恩的心」、「在歐美，念大學基本都是靠自己打工，或拿獎學金付學費，基本上父母是不給錢的~」。

不過呂秋遠文末一句「以後到中國，千萬不要講出國，你要一直催眠自己，你仍然在國內。」，卻引發更多網友議論。

有人表示「最後一段話真的很重要，去到中國要記住」、「最後結論好靠北」、「最後那句才是亮點啊～麗絲明智」，更有網友說「沒錯，我在大陸工作，遇到的同事或人都會問我:台灣不也是中國的嗎？我會會回答，目前是和平狀態，統一是未來的事情，未來是未知數」。

(中時電子報)

文章來源：呂秋遠臉書

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