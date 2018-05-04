針對管中閔獨董案 台灣大回應了

教育部強拔，獨董一案台灣大首度說明。（鄧博仁攝）

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中時電子報

教育部認為管中閔擔任台灣大獨董、審計委員與薪酬委員等3項職務的公告程序，認為台灣大在過程有疏失或隱情，因此將管中閔任台大校長一案退回台大遴選委員會，導致現在全台大學連署要教育部「給交代」。對此台灣大對於任管獨董一是，今天首度回應了。

根據中央社報導指出，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。根據台灣大哥大發布的重大訊息公告和台大遴委會會議紀錄，台灣大於民國106年1月25日發布「董事會決議召集106年股東常會」公告，說明將於6月14日選舉第8屆獨董。接著於4月28日函請台大同意教授管中閔擔任獨董，並於6月14日同一日分別以兩個公告，公告管中閔當選台灣大獨董並自該日起生效，以及公告管中閔即日起擔任台灣大審計委員與薪酬委員。

台灣大表示，關於獨董的遴選資格和當選的重訊公告程序，台灣大均依金融監督管理委員會和台灣證券交易所相關法規辦理。且根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條第4款的「其他相關證明文件」目前尚未把大學同意函列為教授被提名獨董的必要條件。

此外，為確保教授擔任獨董後，沒有違法兼職的「先上車後補票」疑慮，金管會3日表示，將和教育部研議相關規定，可能把大學同意函列為教授被提名為獨董候選人資格之一。

(中時電子報)

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