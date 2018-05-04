「這一杯」少碰？茶廠業者揭手搖茶的5大秘密

「這一杯」少碰？茶廠業者揭手搖茶的5大秘密。(市售手搖杯示意圖/本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

天氣越來越熱，許多人都會來一杯手搖茶解渴，不過你知道喝起來又香又甜的這一杯，原料來自哪裡？成分是什麼嗎？有茶廠業者揭開手搖杯的神秘面紗，爆料調製飲料用茶幾乎9成都來自進口，以「越南茶」為最大宗，而且就算業者宣稱使用的是台灣茶葉，也無法與好品質直接劃上等號。

根據《食力》報導，專業茶飲原物料廠伂橙公司揭開手搖茶的5大秘辛：

1.手搖「茶」從哪來？

台灣每年進口約3萬公噸茶葉，為國內自產量的2倍，進口茶當中又以「越南茶」為最大宗，調製飲料用茶幾乎9成都來自進口。

2.茶葉「產地」與安全「品質」有關嗎？

消費者普遍認為國產茶葉比進口茶葉安全，但其實台灣茶與進口茶兩者之間，並無法從單價直接解讀作進口茶葉就是不安全、不衛生，部分手搖茶飲店都會宣稱「全來自台灣」，但與好品質沒有直接關係。

根據食藥署公告邊境查驗統計，「進口茶葉」近3年不合格率已大幅下降至2%，國內外農藥殘留查驗結果其實差不多，而且茶農藥大多都屬脂溶性物質、難溶於水，代表茶湯中溶出農藥的機率非常低。

3.越南茶葉遭「落葉劑」污染，有安全疑慮？

因越戰時期美軍曾於越南叢林區噴灑落葉劑，因此盛傳越南土地遭受污染，栽種生產的茶葉有安全疑慮。食藥署曾透過外交部到越南當地查證，得知台灣進口的越南茶葉，並非當時被噴灑落葉劑範圍。

4.手搖飲料為了降低成本，用品質較差的茶葉？

選擇茶葉等級與種類主要取決於希望呈現什麼風格與味道，此外等級低的茶也並不代表就不安全，只是可能含有茶梗、茶枝或較老、較粗的茶，但跟農藥殘留無關。

5.手搖飲料店使用「茶精」省成本？

外傳手搖飲料店使用茶精，但其實不然，使用茶風味的香料，只要依法適量並無安全疑慮。例如伯爵茶就是紅茶混合佛手柑香料而來，根據食藥署規定，沒有用茶葉調製並以香料調製出茶風味的飲料皆須標明。

(中時電子報)

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