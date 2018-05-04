7成青壯年不知罹患高血壓　醫：有人中風倒下才知

2018年05月04日 15:39 中時 倪浩倫

我國有460多萬名成人患有高血壓，但統計顯示，被檢查出高血壓的患者，逼近4成不知自己罹病，40歲以下青壯年更飆破7成；醫師提醒，高血壓症狀不明顯，常有人血壓超過180、200毫米汞柱也沒感覺，若沒有勤量血壓，非常容易忽視，甚至有患者在「中風」後，才知道自己有高血壓，衛教觀念相當缺乏。

世界高血壓學會從去年起，將每年五月訂為世界血壓量測月，我國去年共有5萬多人響應，在全球100國當中排名第5，今年依舊由台灣高血壓學會主導，結合全國近千家社區藥局，提供民眾免費量血壓和詳細的衛教資訊，今年也喊出10萬人量測的目標。台灣藥師公會全聯會理事長古博仁說，這1000家合作藥局只是會額外進行數字的統計和紀錄，「全台上萬家藥局，平時都會提供免費量血壓和衛教服務。」

高血壓和其併發症導致的死亡人數，在全球排名第一，甚至還超過癌症。台大醫院心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道說，統計顯示，我國有37％患者，不知道自己有高血壓，當中又以青壯年族群最輕忽，40歲以下的患者，高達75％不知道自己身體已經出問題。

王宗道解釋，高血壓症狀不明顯，有人在血壓被量出180、甚至200毫米汞柱時，才驚覺自己有高血壓，並表示身體平常都沒有異狀，更常有患者直到因「中風」倒下，才知道自己有高血壓。他強調，唯有持續且規律的量血壓，才是對抗高血壓的最佳方法。美國有研究指出，固定在家量血壓者，比偶爾才到醫院量血壓者，平均每天「少吃0.9顆降血壓藥」，收縮壓也少了10毫米汞柱，相當於降低近3成的腦中風死亡率。

為了自身健康，台灣高血壓學會提出「722」的量血壓原則：每周量7天，每天量2次，每次量2遍取平均值，但若2遍的數字差超過5，則應在休息1分鐘後再量第3次，並取最低的2次數值取平均；民眾應將每天數值詳細且誠實的記錄下來，回診時給醫師參考。

(中時 )