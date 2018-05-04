「甜美銷售正妹」要來了 ANGERME7月1日來台開唱

7月1日ANGERME將與台灣的粉絲們第一次見面。（BING YOUNG娛樂提供）

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時報周刊
溫博鈞
室田瑞希以一段熱舞片（右）轟動網路。（取材自網路、官方YouTube）
ANGERME最新3A單曲下週和日本同步發行。（豐華唱片提供）
ANGERME將展現出十人十色獨特的舞台魅力。（BING YOUNG娛樂提供）

還記得「熱舞銷售正妹」嗎？去年網路瘋傳一段日本俏皮正妹在活動攤位上為推銷商品活潑勁舞，讓網友直呼「她賣什麼都給我包起來！」可愛模樣令人印象深刻。她是女團「ANGERME」團員室田瑞希，而ANGERME正式公布，終於要來與台灣歌迷面對面。在本週推出最新3A單曲後，6月29日開始在韓國、香港、台灣展開連續三天的亞洲巡演，本次是她們出道以來首次在台灣的公演。

2010年以「S/mileage」出道的ANGERME曾於2010年獲得第52屆日本唱片大賞「最優秀新人賞」，2014年改為現名，現任10名團員包括隊長和田彩花、中西香菜、竹內朱莉、勝田里奈、「熱舞銷售正妹」室田瑞希、佐佐木莉佳子、上國料萌衣、笠原桃奈、船木結和川村文乃。

該團多張單曲都打入日本Oricon公信榜前10名，成軍以來ANGERME征戰過大大小小的舞台，並多次進軍日本武道館，展現出她們十人十色獨特的舞台魅力。而最新3A單曲「我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends (2018 Acoustic Ver.)」包括實體限量SP CD+DVD和數位發行，豐華唱片都在下週和日本同步發行。

今年7月1日ANGERME將與台灣的粉絲們第一次見面，公演場地特地選在位於西門町的WESTAR，除場地特色及周邊環境契合年輕族群外，同時也是台北市西區新興的大坪數室內多媒體應用空間。ANGERME公演現場除有全區Hi-Touch及海報贈送，推出的限量VIP套票更有專屬的獨家福利，讓粉絲們留下感動難忘的回憶。

《ANGERME OVERSEAS LIVE TOUR IN TAIWAN》於2018年5月11日中午11點正式開賣，票價為台幣VIP區2800、A區1800元兩種，更多消息請密集關注BingYoung娛樂粉絲專頁。

(時報周刊)

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