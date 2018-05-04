MLB》鈴木一朗傳奇生涯20大數字（上）

2018年05月04日 15:46 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「打擊之神」鈴木一朗大聯盟生涯畫下句點？至少本季喊卡是確定的。大聯盟官網將一朗於2001年加盟水手之後，開創的大聯盟傳奇生涯，整理成20大數字，《中時體育》分為上、下兩集呈現：

★一朗大聯盟生涯3089安名列史上第21位，打擊率3成11在3000安俱樂部目前的31個成員中，也高居第13名。但他以短程安打為主，生涯才117轟，常打率4成02為3000安俱樂部最低者。而他經過10333打席、2452場出賽達成3000安，則是歷來第13、14快的打者。

★如果加上在日職太平洋聯盟9季的1278安，一朗美日職棒總計4387安，比大聯盟生涯安打王彼得羅斯（Pete Rose）還多111支。

★一朗在2001年赴美發展就掀起旋風，除了是大聯盟史上第一位日籍野手，首季242安、56盜都是大聯盟最佳，也幫助水手拿下隊史最好的單季116勝。

★一朗在2001年贏得美聯打擊王、美聯新人王與美聯MVP，締造史上唯一在新人年囊括這3項大獎的紀錄。

★自從大聯盟1962年將例行賽擴增為162場以來，單季安打紀錄的前兩名都被一朗包辦，包括2001年的242安與2004年的262安。前6名他占了3個、前18名占了5個。一朗也在2004年超越名人堂球星希斯勒（George Sisler）的257安，成為大聯盟單季安打紀錄保持人，不過希斯勒當時的例賽僅154場。

★一朗有7次連續安打20場以上的紀錄，自1900年以來，只有彼得羅斯和泰卡布（eight apiece）各8次更多，希斯勒也是7次。

★一朗生涯打擊率只有「一次」低於3成，就是新人球季第2場出賽4支0後，因該季9支2使打擊率掉到2成22。但他下役4打數就敲出2安，自此生涯打擊率不曾再低於3成。

★一朗有10季敲出200安以上，就是在他大聯盟生涯的頭10季，當時平均每季224安。「安打王」彼得羅斯也有10季200安以上，但並非連10季達陣。

★一朗於2016年8月7日、在洛磯的酷爾斯球場達成生涯3000安，也是除了名人堂球星莫利托（Paul Molitor）之外，唯一以三壘打達陣的成員。

★由於在日職打了9季，一朗直到27歲才站上大聯盟，也是大聯盟處女秀最晚的3000安俱樂部成員。此前的紀錄保持人為名人堂球星巴格斯（Wade Boggs）的24歲。

(中時電子報)