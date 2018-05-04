台中海線交通建設大爆發 林佳龍主持動工、通車典禮

台中市長林佳龍主持大甲火車站跨站天橋開工典禮。（王文吉攝）

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大甲火車站因鐵路阻隔，前、後站必須透過開車接送。（王文吉攝）
台中市府編列4650萬元興建跨站天橋，縫合前、後站行人徒步動線。（王文吉攝）

大甲火車站因鐵路阻隔，造成交通壅塞，為此台中市府編列4650萬元，縫合前、後站行人徒步動線，市長林佳龍4日主持跨站天橋開工典禮後，隨即前往后里視察成功路延伸及后里國中聯外道路工程。他表示，花博年底將開幕，后里是主展區之一，聯外路網愈來愈四通八達，除有助地方繁榮，也吸引觀光客來訪。

后里國中因921地震毀損嚴重，2005年遷校至相對偏遠的眉山里，由於欠缺完善路網，台中市府斥資近億元經費，新闢及拓寬部分西側的眉山路及三月路，包括市議員陳清龍、陳本添、謝志忠都到場參加完工視察暨祈福典禮。

建設局指出，后里國中聯外道路通車後，不但提供師生們1條安全的通學大道，也改善地方用路及行車安全，更串聯132線甲后路、三線路及公安路，將來銜接國道4號神岡交流道聯絡道，建構大台中后里區交通路網。

后里區都市計畫道路「成功路延伸至南村路」工程也完工通車，新闢道路長約420公尺，路寬20公尺，總經費約1億4916萬元，道路瀝青混凝土採再生材料，路燈採用LED燈，建設局於施工期間，取得周邊農田土地所有權人同意，配合適當位，保留下田便道，供農機通行。

(中時 )

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