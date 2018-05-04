阿扁拱花媽選北市 網友：阿扁是安什麼心？

陳水扁認為陳菊選北市長的勝率高。(資料照片)

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中時電子報
/整理報導

前總統陳水扁在「新勇哥物語」一直強調「民進黨應在台北市提名總統府秘書長陳菊參選」，得票率至少四成起挑，當選機會甚濃，也能發揮母雞帶小雞的效應。然而，民進黨「新系立委」何欣純接受《中評社》訪問時表示，不管是檯面上或是私底下，都沒有花媽要參選北市的消息。看熱鬧的網友則猜測「阿扁是否在害人」？更有網友推論，「阿扁是不是想看新系出糗」。

陳水扁曾在「新勇哥物語」第81期裡提到「花媽選台北市長的勝算不小，至少會超過四成」。第94期又再次強調「民進黨如果提名花媽，得票率一定40%起跳，當選機會甚濃，也會帶動民進黨的全國選情」。兩次發言中，頻頻點明「花媽參選北市的勝率最高」。然而，這是阿扁真心為民進黨未來著想？還是如網友所說「挖洞給陳菊跳」？

眾所皆知，陳水扁和新系的恩怨情仇一言難盡。2005年阿扁任命陳其邁擔任高雄市代理市長，但陳其邁卻因高捷泰勞弊案請辭，新潮流系見風轉舵，力拱陳菊出選高雄市長。本屆立委選舉時，陳致中欲在高雄前鎮小港區捲土重來，但結果卻是新系在立法院再添一席。

三派系糾結19年 2018理個清楚

去年花媽出書《花媽心內話》大爆祕辛，爆料高雄市長時民進黨內派系鬥爭的祕辛，引發黨內軒然大波。民進黨內不少人認為花媽不應該為了救新系劉世芳的高雄市長初選民調，傷害黨內團結。連阿扁都忍不住跳出來在Line群組暗諷花媽「初選競爭再激烈，都是民主常態，也都會過去」。

《花媽心內話》惹惱阿扁 line文：要珍惜

也因此，「內行看門道，外行看熱鬧」的批踢踢網友表示，「阿扁這次做得太明顯了 4不4只想看新系出糗」、「這篇有失水準，之前的勇哥講的還有點道理，除非挖洞給新潮流跳」、「阿扁想捧殺新潮流」？更有網友認為「花媽都未必樂意接任總統府秘書長，怎麼會跳進穩死的棋局」？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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