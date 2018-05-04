靜宜大學化粧品科學系畢業成果展「壹參藍旅」創新研發成果令人驚豔

2018年05月04日 16:11 中時 陳世宗

學生使出渾身解數介紹創新研發，不僅獲得校內外貴賓肯定，也受到廠商青睞！（陳世宗攝）

學生從產品企畫、配方選擇、產品製成與檢驗、品牌設計到行銷宣傳擬定等，全是學生腦力激盪成果。（陳世宗攝）

學生研發的產品特色是一撕就能卸除、健康無味、不需去光水、不傷害指甲；使用者能隨心搭配四季花卉繽紛色系，讓十指增添亮澤色調。（陳世宗攝）

靜宜大學化粧品科學系4日舉行「壹參藍旅」畢業成果展，結合化粧品機能性原料開發、配方設計、檢驗技術、產品包裝、形象設計及產品行銷等，分成「專題論文」及「商品設計成果」兩大主題展出，創新的研發，令與會業界代表為之驚豔；副校長王俊權勉勵學生，透過成果展，呈現四年所學的專業及創意，作品更可成為畢業後完美的履歷，與業界無縫接軌！

副校長溫嘉憲指出，畢業專題成果展是大學生涯的最後一哩路，除呈現所學專業，及「做中學、學中做」的成果，也與產業無縫接軌，成為業界生力軍！

「壹參藍旅」成果展邀請國內外知名的第一化粧品、霓淨思、無患子生技、迪士國際、佳旭國際等公司共襄盛舉。會中發表28篇研究開發成果論文、8組設計研發的新產品；從產品企畫、配方選擇、產品製成與檢驗、品牌設計到行銷宣傳擬定等，均是學生腦力激盪的成果。

學生也使出渾身解數介紹創新研發，不僅獲得校內外貴賓肯定，也受到廠商青睞！理學院院長楊昭順說，透過「畢業成果展」，促使學生統整、深化大學四年所學，讓學習更穩固，成為理論與實務兼備的專業人才。

化科系主任林智健指出，化粧品產業是友善環境且高經濟價值的幸福產業，能改善生活，帶來健康、美麗，並提升幸福感。今年成果展以「壹參藍旅」為主題，象徵第十三屆化科系學生，即使面對荊棘密佈，蓽路藍縷，仍屹立不搖，完成夢想藍圖，開創成功道路！成果展作品可成為重要履歷，提升就業競爭力，順利銜接職場。

化科系助理教授吳姵萱在「專題論文」中，透過「以奈米載體技術開發包覆白藜蘆醇的功效評估」的研究指出，「白藜蘆醇」是多酚類化合物，為極佳的抗氧化物，具抑制環氧合酶作用。常見於葡萄表皮、桑椹，及紅酒，且廣泛運用在保養品及保健食品。但白藜蘆醇在光、熱環境中，會造成活性衰退。此次實驗特別採用奈米載體技術包覆白藜蘆醇，不僅可完整穿透角質層進入皮膚，也能提升白藜蘆醇活性的穿透量，創新研發技術，校方專利申請中。

化科系主任林智健以「添加維他命E包覆去氧化熊果素的美白功效影響」為題表示，「去氧化熊果素」是近年被看好的美白成分，但在高溫中容易分解成目前保養品禁用的「對苯二酚」，以致「去氧化熊果素」無法應用在化粧品及醫藥用途上。為此師生團隊特別添加維他命E之微乳液包覆「去氧化熊果素」，實驗證明能有效美白及改善穩定性。

在「商品設計成果展」，學生創意研發「一撕即卸」的花漾撕剝式變色指彩，化科系王文宣表示，產品特色是一撕就能卸除、健康無味、不需去光水、不傷害指甲，使用者能隨心搭配四季花卉繽紛色系，讓十指增添亮澤色調。

化科系連鈺涵表示，民眾保養意識高漲，他們以天然植物特性，添加生川蓮、雷公根、蓍草、牛蒡及人蔘等植物萃取，結合現代生物科技，研發保水潤膚沐浴乳、強韌養護洗髮露、光澤洗顏膠囊，及輕盈卸妝泡泡等身體及臉部潔淨產品，讓肌膚無負擔，散發自然健康氣息。

(中時 )