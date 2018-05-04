梅雨季注意 鄭秀文、何韻詩這樣穿雨靴也時尚

百變天后鄭秀文以法國品牌AIGLE Macadames橡膠短靴，搭配即膝裙裝、牛仔外套，展現隨心所欲的率真個性。（翻攝自鄭秀文IG帳號）

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香港歌手何韻詩在個人演唱會中，同樣選穿AIGLE雨靴搭配帥氣褲裝，詮釋舞台上的搖滾態度。。（翻攝自何韻詩IG帳號）
AIGLE Macadames時尚短筒膠靴，5200元。（AIGLE提供）
PALLADIUM本季推出的新款Puddle Lite夏日輕防水短靴，以「夏日遊樂場」為主題延伸，達成「將雨傘穿在腳上」的童趣理想。（PALLADIUM提供）
PALLADIUM推出Puddle Lite紅色大轉盤、粉紅盪鞦韆及藍色搖搖馬等3款全新亞洲限定配色，每雙2880元。（PALLADIUM提供）

梅雨季首波鋒面報到，面對即將面臨的陰雨天氣，鄭秀文、何韻詩兩位香港歌后搶先穿上橡膠短靴，示範如何用雨天機能裝備搭出時尚造型。百變天后鄭秀文經常於個人社群網站中分享日常穿搭，日前她穿上法國品牌AIGLE Macadames橡膠短靴，搭配即膝裙裝、牛仔外套和出自Chloe的人氣Drew包款，整體展現隨心所欲的率真個性。香港歌手何韻詩則在上個月初在高雄舉辦的個人演唱會中，同樣選穿AIGLE雨靴搭配帥氣褲裝造型，詮釋舞台上的搖滾態度。

堅持於法國手工生產的AIGLE雨靴，延續其源自1853年的橡膠工藝，今夏更在Macadames家族旗下加入最新短筒雨靴，腳踝可拆式橡膠皮環造型搭配金屬環釦，除有優良防雨機能外，亦適合日常裝著穿搭。同樣來自法國的軍靴品牌PALLADIUM，則就經典防水鞋款Puddle Lite系列，以「夏日遊樂場」主題延伸出紅色大轉盤、粉紅盪鞦韆及藍色搖搖馬等3款亞洲限定配色。鞋面選用防水輕量布料搭配防水縫線製成，並經過防水塗層處理，達成生活防水與透氣的雙重效果。以橡膠材質結合EVA製作的大底，更擺脫厚重的軍靴形象，一同演繹出「將雨傘穿在腳上」的童趣理想。

(中時 )

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