大同技術學院學習障礙生國際廚藝賽奪滿分金牌

2018年05月04日 16:20 中時 廖素慧

大同技術學生烘焙管理系學生張詠淨榮獲滿分金牌。（廖素慧攝）

嘉義大同技術學院烘焙管理系師生團隊，榮獲「2018新加坡國際廚藝挑戰賽」（FHA）烘焙類展示藝術麵包、糖藝展示2大類，1面滿分金牌及1銀2銅，是此次台灣參賽技專院校中最亮麗成績，更是唯一一面滿分金牌的院校，為台灣爭光。

世界廚師協會每2年舉辦1次新加坡國際烹飪挑戰賽，今年4月24日至27日在新加坡登場，約有1200名參賽者，來自台灣、美國、澳洲、加拿大、希臘、斯里蘭卡、韓國、香港、新加坡、馬爾代夫等20幾個國家，競爭激烈。

大同學生以「藝術麵包」為主，張詠淨榮獲滿分金牌、廖語柔奪銀牌、張秉凱拿銅牌，新生張詠智則取得糖藝拉糖藝術展示銅牌，表現吸睛。

張詠淨有學習障礙，比一般人更加倍努力，憑著對烘焙的熱情，奪下2015年台灣蛋糕協會舉辦的耶誕節蛋糕比賽「不分組杯子蛋糕最佳創意獎」，她更到喜來登飯店的實習，突飛猛進，此次更揚名國際。

張詠淨的滿分金牌作品《豐收》，將漁夫滿載而歸，魚獲新鮮的樣子表現得淋漓盡致，尤其竹簍上的細膩竹節、蝦蟹鮮活的神態、無接縫的技巧，整體外觀展現手工的細膩度，並有木雕精品般光澤，巧奪天工。

廖語柔家裡種水果，作品《荔枝》，枝葉及果實栩栩如生，枝葉上的蟬、螳螂活靈活現，一顆顆的荔枝果實表皮都是手工一根根拔擠出來的，正是慢工出細活，令評審驚豔。

(中時 )