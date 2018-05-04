大同技術學院學習障礙生國際廚藝賽奪滿分金牌

大同技術學生烘焙管理系學生參加新加坡國際美食烹飪大賽大放異彩。（廖素慧攝）

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大同技術學生烘焙管理系學生張詠淨榮獲滿分金牌。（廖素慧攝）

嘉義大同技術學院烘焙管理系師生團隊，榮獲「2018新加坡國際廚藝挑戰賽」（FHA）烘焙類展示藝術麵包、糖藝展示2大類，1面滿分金牌及1銀2銅，是此次台灣參賽技專院校中最亮麗成績，更是唯一一面滿分金牌的院校，為台灣爭光。

世界廚師協會每2年舉辦1次新加坡國際烹飪挑戰賽，今年4月24日至27日在新加坡登場，約有1200名參賽者，來自台灣、美國、澳洲、加拿大、希臘、斯里蘭卡、韓國、香港、新加坡、馬爾代夫等20幾個國家，競爭激烈。

大同學生以「藝術麵包」為主，張詠淨榮獲滿分金牌、廖語柔奪銀牌、張秉凱拿銅牌，新生張詠智則取得糖藝拉糖藝術展示銅牌，表現吸睛。

張詠淨有學習障礙，比一般人更加倍努力，憑著對烘焙的熱情，奪下2015年台灣蛋糕協會舉辦的耶誕節蛋糕比賽「不分組杯子蛋糕最佳創意獎」，她更到喜來登飯店的實習，突飛猛進，此次更揚名國際。

張詠淨的滿分金牌作品《豐收》，將漁夫滿載而歸，魚獲新鮮的樣子表現得淋漓盡致，尤其竹簍上的細膩竹節、蝦蟹鮮活的神態、無接縫的技巧，整體外觀展現手工的細膩度，並有木雕精品般光澤，巧奪天工。

廖語柔家裡種水果，作品《荔枝》，枝葉及果實栩栩如生，枝葉上的蟬、螳螂活靈活現，一顆顆的荔枝果實表皮都是手工一根根拔擠出來的，正是慢工出細活，令評審驚豔。

(中時 )

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