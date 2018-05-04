囂張！包圍警局辱罵警 刑事局破北聯幫等暴力組織

2018年05月04日 16:26 中時 林郁平

刑事局偵查第二大隊破獲北聯幫北山堂、天道盟太陽會、雲林地區不良組合等暴力犯罪組織。其中，41歲楊姓男子自恃北聯幫北山堂的幫派身分，原跟隨北聯幫已故的陳姓大老，在關渡黃姓地下賭場大亨經營的賭場圍事，賺取不法暴利，並吸收北投、淡水地區的年輕人加入幫派，以暴力討債、毒品交易維生。

警方調查，楊嫌等人去年替人出面解決債務糾紛，竟持槍、棍棒毆打、恫嚇被害人，導致重傷命危；又假借幫眾成員住家因暴雨滲水，強行指控是附近建案工程所造成的，威嚇該工程強制停工，並恐嚇取財10萬6000元得逞。

去年4月，楊嫌等人疑在北投汽車旅館開毒趴，員警獲報到場臨檢，楊不但拒不開門配合，後來更糾集數輛超跑於凌晨在警局外競速、鳴放煙火、喇叭，並朝蒐證員警以三字經辱罵嗆聲；去年7月，楊涉嫌酒駕遭警攔查，竟與幫眾多人拉扯、攻擊單警後趁隙逃逸，行為乖張。警方經長期蒐證，並報請士林地檢署檢察官廖彥鈞指揮偵辦，將楊嫌等9名幫眾拘提到案，查扣到刀械、毒品、手機、子彈等證物，全案依組織、殺人未遂、傷害、毀損、侮辱公務員及妨礙公務等罪嫌送辦，遭法院裁定收押。

另天道盟太陽會曾姓男子，以基隆市開設的機車行作為活動據點，組成暴力犯罪集團，屢持槍械藉端滋擾；曾嫌旗下幫眾因與被害人發生糾紛，即率眾持長槍圍堵強押被害人；並因與被害人於基隆KTV發生口角糾紛，率成員駕車強攔、衝撞被害人車輛後，持器械毆打被害人，警方將曾嫌等6人拘提到案。

雲林26歲鄭姓男子，為擴張地方勢力並排除異己，涉嫌教唆小弟持槍殺人、強行入侵民宅毆打被害人，經長期蒐報，3日將鄭嫌等15名幫眾拘提到案，查扣到賓士車2部、福特野馬1部、子彈、K他命514公克、咖啡包183包及手機等贓證物。

(中時 )