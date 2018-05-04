體育署與電視台聯手合作增加基層賽事曝光

體育署與電視台合作增加基層賽事曝光。(體育署提供)

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中時電子報

為了增加國內基層體育賽事能見度及提升國內體育運動賽事關注度，體育署特別規劃「107年度運動賽事轉播計畫」，並委託緯來電視網製作轉播國內基層、二級賽事，希望透過電視頻道的專業平臺，以及至少超過200小時的節目強力播出，提升我國賽事收視人口，也希望透過賽事的播出，提升台灣選手的知名度，吸引民眾進場支持比賽，為台灣選手加油打氣。

除了播出甫落幕的107年全中運及全大運，本月首先登場的賽事為5月7日的「107年度全國角力錦標賽」，緊接著5月12、13日舉行的「107年全國成棒甲組春季聯賽」，5月13日「107年全國團體羽球錦標賽」，5月19日「2018年牧德盃企業羽球排名賽」，5月25、26日「2018台灣國際田徑公開賽」以及5月27日的「中華民國107年會長盃全國藤球錦標賽」與「107年全國韻律體操錦標賽」，光是5月份就有橫跨6種運動項目。

之後更有包括排球、射擊、卡巴迪…等多項賽事，一直持續到年底。豐富多樣的運動競賽與熱血激烈的體育競技，絕對保證滿足臺灣觀眾的視覺享受。

體育署長林德福表示，政府持續對於基層體育賽事的關注，並肯定緯來電視網專業體育轉播能力，期望藉由運動賽事的播出，能讓臺灣運動員的拚搏風采都讓全體國民看見，凝聚全民意志，為臺灣體育一起加油。

(中時電子報)

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