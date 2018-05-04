新光三越左營店彩虹市集 獨家美食吸引千萬人流

新光三越高雄左營店「彩虹市集」3、4樓1800坪歷經1年籌備、斥資上億元改裝，今（4日）正式開幕，品牌數從30家倍增為60家，獨家品牌近25家，2層樓600個席次，新光三越南區處長楊宗榮副總經理表示，這是開店8年來首度最大的美食改裝，美食街座位是高雄百貨最多，本館加彩虹市集共120家餐飲櫃，堪稱南台灣百貨美食品牌最豐富。
鄰近左營站北向出口的彩虹市集，這次以「玩車站」為概念、「好食間」為主題改裝，從高鐵連通道大廳的大型裝置至3、4樓，皆由陳瑞憲設計團隊操刀，打造多元、快速、食尚的美食空間。
包括伴手禮區、潮食名店區、TOGO小吃專區獨家櫃有25家，全台獨家有「松坂丼屋」、「金宗家韓式料理」、泰式「Rama.Yo拉瑪右手」、「盜飯韓定食」、「麵點大師」；百貨獨家是甜點界網紅「Bonnie Sugar」、「御前上茶」京都宇治抹茶專賣店、鳥窩窩私房菜縮小版「小鳥窩」、高雄眷村美食「三牛牛肉麵」；高雄獨家有「RAPL」排隊北海道卡士達蘋果派、「MIOPANE」流淚吐司&爆餡貝果、王品旗下炸牛排專賣店「乍牛」、「開丼」燒肉丼、高雄祥富號漁船新鮮魚貨直送的「祥富水產火鍋超市」、「微熱山丘」快閃店等。
受惠於高鐵左營站5年來客數逐年5％攀升，1年3500萬人流，新光三越左營店是高雄唯一的三鐵共構百貨，每年有1300萬人潮到店。上月26日彩虹市集試營運以來業績成長近6成，左營店店長李祥表示，在30、40歲商務旅客外，也吸引20多歲的食尚年輕族群，餐飲業績占比從47％提高到65％。若加上本館50多家餐飲，總業績占比可望從20％增為25％；全館年度業績上看40億元、年增12％。
因應商務客多，周一至周五「彩虹便當車」有小鳥窩、松坂丼屋、拉瑪右手等全台獨家的中、日、泰式特色便當，均一價100元，每天限量100個；開幕期間RAPL蘋果派昨、今限量買一送一，首周指定櫃位憑高鐵票根打5折。
(中時 )