新光三越左營店彩虹市集 獨家美食吸引千萬人流

2018年05月04日 16:36 中時 郭家崴

新光三越左營店彩虹市集4F現代工業風美食街，增添食尚感。（新光三越提供）

新光三越左營店彩虹市集4F現代工業風美食街，增添食尚感。（新光三越提供）

新光三越南區處長楊宗榮副總經理（右）、左營店店長李祥（左）昨為彩虹市集開幕剪綵。（郭家崴攝）

新光三越左營店彩虹市集有「Bonnie Sugar」百貨獨家店。（郭家崴攝）

新光三越左營店彩虹市集「Bonnie Sugar」芋泥千層蜂蜜蛋糕，單片220元。（新光三越提供）

新光三越左營店彩虹市集「御前上茶」抹茶聖代，135元。（新光三越提供）

新光三越左營店彩虹市集「祥富水產火鍋超市」，拿菜籃採購食材，立馬可煮火鍋。（新光三越提供）

因應商務客多，周一至周五「彩虹便當車」有小鳥窩、松坂丼屋、拉瑪右手等全台獨家的中、日、泰式特色便當，均一價100元，每天限量100個。（郭家崴攝）

新光三越左營店彩虹市集「MIOPANE」高雄獨家店的流淚吐司＆爆餡貝果買氣高，上月26日以來比台南西門店業績高20％。（郭家崴攝）

新光三越左營店彩虹市集全台獨家的「盜飯韓定食」，從韓國引進炭火燒肉機器。（郭家崴攝）

王品旗下炸牛排專賣店「乍牛」在新光三越左營店彩虹市集開高雄獨家店。（新光三越提供）

新光三越高雄左營店「彩虹市集」3、4樓1800坪歷經1年籌備、斥資上億元改裝，今（4日）正式開幕，品牌數從30家倍增為60家，獨家品牌近25家，2層樓600個席次，新光三越南區處長楊宗榮副總經理表示，這是開店8年來首度最大的美食改裝，美食街座位是高雄百貨最多，本館加彩虹市集共120家餐飲櫃，堪稱南台灣百貨美食品牌最豐富。

鄰近左營站北向出口的彩虹市集，這次以「玩車站」為概念、「好食間」為主題改裝，從高鐵連通道大廳的大型裝置至3、4樓，皆由陳瑞憲設計團隊操刀，打造多元、快速、食尚的美食空間。

包括伴手禮區、潮食名店區、TOGO小吃專區獨家櫃有25家，全台獨家有「松坂丼屋」、「金宗家韓式料理」、泰式「Rama.Yo拉瑪右手」、「盜飯韓定食」、「麵點大師」；百貨獨家是甜點界網紅「Bonnie Sugar」、「御前上茶」京都宇治抹茶專賣店、鳥窩窩私房菜縮小版「小鳥窩」、高雄眷村美食「三牛牛肉麵」；高雄獨家有「RAPL」排隊北海道卡士達蘋果派、「MIOPANE」流淚吐司&爆餡貝果、王品旗下炸牛排專賣店「乍牛」、「開丼」燒肉丼、高雄祥富號漁船新鮮魚貨直送的「祥富水產火鍋超市」、「微熱山丘」快閃店等。

受惠於高鐵左營站5年來客數逐年5％攀升，1年3500萬人流，新光三越左營店是高雄唯一的三鐵共構百貨，每年有1300萬人潮到店。上月26日彩虹市集試營運以來業績成長近6成，左營店店長李祥表示，在30、40歲商務旅客外，也吸引20多歲的食尚年輕族群，餐飲業績占比從47％提高到65％。若加上本館50多家餐飲，總業績占比可望從20％增為25％；全館年度業績上看40億元、年增12％。

因應商務客多，周一至周五「彩虹便當車」有小鳥窩、松坂丼屋、拉瑪右手等全台獨家的中、日、泰式特色便當，均一價100元，每天限量100個；開幕期間RAPL蘋果派昨、今限量買一送一，首周指定櫃位憑高鐵票根打5折。

(中時 )