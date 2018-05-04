輔選遭罰鍰案 花蓮法院判林佳龍勝訴

2018年05月04日 16:57 中時 盧金足

台中市長林佳龍2016年間替彰化縣田尾鄉及花蓮市鄉鎮市長補選候選人輔選，遭兩縣選委會分別以違反選罷法規定裁罰案，彰化部分，經台中高等行政法院2017年12月判決敗訴；但花蓮地方法院判決林佳龍勝訴，認為林輔選前已辭主委，輔選時不具主委身分，作成與台中高等行政法院不同判決，委任律師將與林佳龍討論後，不排除向台中高等行政法院聲請再審。

市府表示，依據花蓮地方法院判決書認為，地方選委會主委雖由行政院長派充，但性質上較類似於民法委任關係，與公務員任用不同，雙方原則得隨時終止委任契約。

中選會2016年11月14日函示要求「選委會主委之請辭必須經行政院核定始生效，而其他委員則以辭職書送達所屬選委會即生效力」，花蓮方法院認為，對同屬委任性質之選委會主委與其他委員辭任之不同認定標準，並不合理。

市府轉述林佳龍委任律師陳武璋表示，由於林佳龍同一期間至彰化縣田尾鄉及花蓮市輔選，兩案為相同事件，花蓮地方法院為後審，必然參考台中高行政法院針對彰化田尾鄉案的判決書。

但兩法院判決卻有不同結果，花蓮地方法院考量保障憲法言論自由及維護選務公正的輕重平衡，基於比例原則作成判決，合乎憲法價值及公平正義，律師將與林佳龍討論後，不排除向台中高等行政法院聲請再審。

(中時 )