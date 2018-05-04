威尼斯玻璃藝術大師台中展出16件經典作品

由琉璃工房策劃「再也不會有Lino Tagliapietra亞洲巡迴展」亞洲巡迴展最後一站，將於5月5日至7月15日在琉璃工方台中國際藝廊登場，琉璃工房創辦人楊惠珊（左）在開展前特別為台中市長夫人廖婉如導覽。（馮惠宜攝）

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全球公認吹製藝術大師利諾．塔亞彼耶得拉（Lino Tagliapietra）去年起從上海、台北進行作品展後，終於將在5日移師琉璃工房台中國際藝廊，4日琉璃工房創辦人楊惠珊也率先邀請市長夫人廖婉如以及藏家們一睹大師此次展出的16件經典作品，面對五彩繽紛、璀璨奪目的玻璃藝術，廖婉如力邀大家把握機會到現場觀賞。

由琉璃工房策劃「再也不會有Lino Tagliapietra亞洲巡迴展」亞洲巡迴展最後一站，將於5月5日至7月15日在琉璃工方台中國際藝廊登場，展出義大利威尼斯玻璃吹製藝術大師利諾．塔亞彼耶得拉（Lino Tagliapietra）16件不同時期的經典作品。

利諾．塔亞彼耶得拉被公認為世界最偉大的玻璃吹製藝術大師，今年84歲，10歲即投入吹製玻璃的訓練，74年的創作歷程讓他的玻璃藝術，不僅是一種獨一無二的創作藝術，更展示了一種人類對於宇宙生命的挑戰，作品獲得紐約大都會藝術博物館、英國維多利亞與亞伯特博物館等35家世界殿堂級博物館永久收藏，傳奇的一生幾乎就是一部現代玻璃藝術發展史。

琉璃工房創辦人楊惠珊表示，玻璃藝術因為其穿透性、色彩，與其他藝術的材質十分不同，因此在創作人可以從裡到外來述說自己的語言，而 利諾‧塔亞彼耶得拉的作品展示了威尼斯一千年的玻璃技術，用現代的語言詮釋，讓琉璃的光與色彩推動極致。

廖婉如感謝琉璃工房創辦人張毅與楊惠姍把大師的琉璃作品帶來台灣，她也疾呼「台中人來看展吧！」她說，自己一直推動台中美感醒覺運動，台中花博是一個起點，這個展覽也是，希望大家的生活像Lino大師的作品一樣五彩繽紛。

(中時 )

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