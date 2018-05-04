「校務會議不能凌駕遴委會」民國黨批教育部拔管

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旺報

針對教育部要求台大校長遴選委員會重啟遴選，民國黨4日發出聲明表示，這是對「大學自治」做了最壞的示範，也是對台灣民主的嚴重侵害。民國黨主席徐欣瑩呼籲教育部自律，並尊重《大學法》的大學自治精神，依法聘任台大遴選委員會所選出的人選。

民國黨發出三點聲明：第一、大學自治精神在獨立於政治力干預，確保學術自由。為確保學術自由與大學自治，《大學法》第9條明訂，教育部只能依法聘任，不能駁回。雖然《大學法》亦規定，教育部可對遴選出來的人選進行「適法性監督」，但教育部在駁回管中閔聘任的聲明中，沒有辦法舉出遴選過程哪一處違法，顯然不符《大學法》的規範，教育部實有違法之虞。

第二、捍衛校長遴選委員會超然權威地位，認為校務會議不能凌駕遴委會。聲明稱，教育部長吳茂昆表示，若遴委會拒絕重啟遴選，台大校長應該召開正式校務會議解決。然而，校務會議是校內處理行政事務的機構，並不負責人才選拔，不應凌駕遴選委員會，這個精神也體現在《大學法》的規定。

聲明指出，校長遴選委員會並非全由大學師生代表組成，其中的學校代表僅五分之二是由校務會議推薦，還有五分之二是校友代表與社會公正人士，因此校務會議無法代表或監督遴選委員會。民國黨認為，由此可見，教育部長對《大學法》中的大學自治精神毫無了解。

第三、民國黨嚴重譴責教育部強行干預大學自治，是「違法亂紀，知法犯法」。在1月5日台大遴選委員會選出校長人選至今，教育報延宕超過100天仍未依法發聘，期間政治干預的斧鑿痕跡明顯。另外，遴選委員會中有33位教育部的代表，教育部要求台大遴委會解釋各種「爭議」，為何不問問自己的3位代表？

同時，教育部又強制要求台大召開臨時校務會議，最後又召開完全沒有法源根據的「跨部會專案小組」，教育部長吳茂昆甚至說出「教育沒有真正的民主」的荒謬言論，忽視大學是言論自由的堡壘，大學自治是確保學術自由的根基、也是民主的基石！政府各部會明顯缺乏法治素養，民國黨呼籲，政府要全面加強各部會法治教育。

徐欣瑩認為，大學乃國家培育社會棟樑的搖籃，是屬於國民全體的國家資產，更是言論自由與民主自由的堡壘，民國黨譴責教育部濫權、踐踏民主，呼籲教育部尊重台大遴選委員會決定，依法對選出的人選發聘。

(旺報 )

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