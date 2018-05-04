奧林匹克路跑活動5日開跑為亞運健兒加油打氣

奧林匹克路跑5日宜蘭運動公園開跑，為雅加達亞運中華健兒加油打氣。(中華奧會)

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中時電子報

由中華奧會與宜蘭縣政府共同主辦「2018國際奧林匹克路跑」將於5日清晨5點30分在宜蘭運動公園活力開跑。今年配合亞奧會推廣亞洲運動發展，除了21公里經典半馬、10公里勇敢挑戰組外，還特舉辦3公里亞運親子路跑，透過休閒親子路跑，提早為雅加達-巨港亞運會宣傳，增加民眾對亞運會的認知度。

亞奧會理事會新聞部Mr. ZHOU Jian （周健）經理、媒體部Mr. Wissam Trkmani Bilal及印尼亞運籌備會執行委員Mr. Syahrir Nawier及媒體公關部攝影師Mr. Arief Budiman Asril此次專程來台擔任3公里親子路跑貴賓，並為中華奧會辦理亞運親子路跑做見證。

中華奧會主席林鴻道表示，今年路跑活動以「為亞運健兒喝采而跑」為主題，發揚奧林匹克精神，建立友誼、創造卓越、相互尊重，延續世大運我國選手所展現的高度企圖心與奧林匹克精神，期盼中華健兒於2018雅加達亞洲運動會再創佳績，榮耀迎向2020東京奧運為台灣體壇英雄們喝采！

此外，大會特別邀請日本味之素集團選手日本長跑名將 千葉真子 為3公里亞運親子路跑領跑，千葉真子半馬最佳成績為1小時09分27秒(1999年)，她曾打破日本田徑史連續69年無人在世錦賽10000公尺奪牌紀錄，在世錦賽馬拉松項目她也同時獲得獎牌，是頂尖世界級選手，這次受大會邀請將與台灣世大運半馬選手陳秉豐與張芷瑄共同舉辦台日選手交流簽名會，與所有參加國際奧林匹克路跑的跑友們彼此交流參賽心得。

(中時電子報)

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