「哪個白癡決定的？」資深媒體人陳浩：柯P恐禍從口出

2018年05月04日 16:53 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台灣大學在今年1月5日遴選管中閔為校長，但因教育部藉各種理由拖延，至4月29日認定遴選過程有爭議而不聘任，引爆干預大學自治等爭議，並激起台大「新五四運動」，影響擴及全國大學院校。事件中有眾多政治人物發表看法，資深媒體人陳浩認為，柯文哲譏評「拔管」是「哪個白癡決定的？」將對台灣社會、柯P政治前途造成影響的「激點」。

陳浩在臉書貼文分析，柯文哲「哪個白癡決定的？」，答案應該是「吳茂昆」「賴清德」「蔡英文」或者「民進黨」之一。但柯文哲並不認為這件事是吳茂昆一個人「獨立」「全權」決定的，把拔管的責任上推到賴、蔡、民進黨，都是很合理的。故柯所罵的「白癡」應該就是「蔡英文、賴清德、民進黨」這個三位一體的「統治集團」。

陳浩指柯文哲在2014年臺北市市長選舉受到的「禮讓」，正是來自這個「三位一體」嗎？現在利益衝突浮現了，就口出穢言了呢？進而牽動今年年底市長選舉民進黨、國民黨和中間選民票源版塊。以柯文哲陣營角度來看，最壞的狀況是民進黨和國民黨都自行提名，兩黨基本盤各自歸位，柯文哲就只剩下中間選民。中間選民是搖擺的可能投向藍營或投向綠營的。柯文哲的基本盤可能不到30%，搖搖欲墜。

「哪個白癡決定的？」這句話效應正在振盪，陳浩預估恐成為壓垮柯文哲的最後一根稻草，並指柯文哲即使在年底選舉慘勝，那也是他仕途的終點了，不可能更上一層樓了。如果提前引爆各方政治人物「棄柯」的共識，會造成反身性的骨牌效應，讓棄柯變成兩黨主流共識，柯就更難當選了。

(中時電子報)