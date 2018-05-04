台大新五四取消罷課！學生哽咽宣言「絕不妥協」

台大新五四取消罷課！學生哽咽宣言「絕不妥協」(中時電子報FB)
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台大師生發起新五四運動，今天下午4點21分後，由學生朗讀陳情書後，交給代理校長郭大維。翻攝自中時子報臉書
台大新五四運動現場。(圖/台大蔡姓校友提供)
台大新五四運動現場。(圖/台大蔡姓校友提供)
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新五四運動活動現場。(圖/翻攝自中時電子報臉書)
讓我們點亮台大傅鐘, 永不熄滅！(圖/台大退休林姓教授攝)

反對教育部粗暴拔管，台大師生今發起「新五四運動」，下午4點21分，台大師生在傅鐘前聚集，並在傅鐘敲響21聲後，由學生朗讀陳情書後，當場將陳情書交給現身現場的台大代理校長郭大維。學生朗讀陳情書時哽咽表示，教育部拔管無理，呼籲代理校長郭大維為台大自主奮力一戰，台大人不可向教育部妥協。由於此活動聲援的他校師生及民眾眾多，椰林大道已擠滿人潮，估計已超過6千人。

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下午4點21分學生代表上台表示，今天不是政治活動，所以謝絕所有政治人物上台，本來的罷課宣言也改成朗讀給代理校長郭大維的陳情書。

新五四活動現場人山人海。(圖/翻攝自中時電子報臉書)
新五四運動現場。(圖/翻攝自中時電子報臉書)

現場由二位學生代表朗讀，女學生朗讀陳情書時哽咽說，教育部以不充分的理由退回台大校長遴選結果，呼籲郭代校長，為大學自治精神，為台大自由自主奮力一戰、勇於承擔，抵抗教育部的干擾，守住高教的防線，台大人絕不可向教育部妥協，歷史會銘記這一頁。現場高呼口號「祝福台大、天佑台大」。

郭大維接受陳情書表示，台大崇尚自由學風，我們也讓所有師生都能有好的意見表達的校園，我們希望大家在表達意見的同時小心安全。

到場聲援的師大教授表示，今天這事發生在台大，哪一天也可能發生在師大。該教授並當場念出台師大師生力挺台大宣言。

學生代表說，今天除了師大，還有清大、交大、成大也聲援，可說是遍地開花。

台大中文系師生原本今日要發起的「新五四運動」，是要採取「罷課」方式抗議，不過考量校方立場後，並與學校站在同一陣線，因此取消罷課，活動於下午4點20分傅鐘敲21響後正式開始，由各學院教師代表遞交陳情書給郭大維，並獻上鮮花與黃絲帶。現場已聚集滿滿人湖，估計已超過6千人。

隨後，所有人背靠行政大樓靜坐，象徵所有人到場守護台大、捍衛大學自主。臺大師生代表、包括臺大EMBA前執行長均上台宣示其堅定維護臺大價值！隨後所有人一起集結在椰林大道上，呼喊「大學自治」口號，遊行至台大校門口。

(中時電子報)

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