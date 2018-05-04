平均月薪近5萬 政院：加計獎金加班費的平均值

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行政院賴清德院長日前表示，去年勞工每月平均薪資4萬9989元，讓許多網友的回應欲罷不能，行政院發言人徐國勇表示，賴揆說法是加計年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等非經常性薪資，全年總薪資換算成每月薪資的結果；若以2016年薪資中位數及分布統計觀察，仍有一半受僱員工薪資不到4萬元。

賴揆全台平均薪月資近5萬的談話，不是榮登幹話王，而是讓網友慚愧不已紛紛道歉，承認自己拖累平均值，因為自己月薪不到5萬元。徐國勇表示，根據主計總處統計，去年工業及服務業受僱員工每人每月經常性薪資，含本薪、按月津貼等，即一般慣稱之「月薪」平均為3萬9953元。若加計年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等非經常性薪資，每人每月總薪資平均為4萬9989元，這是全年總薪資換算成每月薪資結果。此薪資平均數是涵蓋全體行業及各類職業受僱員工的平均水準，是國際上衡量整體勞工薪資水準常用的統計量。

徐國勇指出，為反映受僱員工薪資差距情形，主計總處自2016年起，按年編製薪資中位數及分布統計，以2016年為例，總薪資平均數為4萬8790元，中位數為4萬0612元，顯示有一半的員工總薪資高於4萬0612元，另有一半的員工低於此水準；此外，也將全體員工按薪資高低分為十等分呈現薪資分布情形。去年薪資中位數及分布統計，預計年底發布。

政院的說明解答多數人的疑惑，但對於無班可加、加了領不到、以及沒有年節獎金各項紅利的的勞工而言，還是滿腹「薪」酸。

(中時 )

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