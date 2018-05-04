全國首套智慧路邊停車計費系統 台南起跑

2018年05月04日 17:09 中時 洪榮志

全國首套智慧路邊停車計費系統台南起跑！台南市政府4日與宏碁智通公司簽訂「台南市智慧停車計費系統BOT案」合約，預計1年內投入3億元，在市區的停車熱區建置2000處無人智慧停車格位，方便民眾停車繳費一次搞定，希望有效提升停車格周轉率，改善停車需求問題。

代理市長李孟諺、交通局長林炎成4日與宏碁集團創辦人施振榮、宏碁智通董事長萬以寧在市府簽約時，林炎成說，為達路邊停車收費自動化、提供更便利的停車環境，市府去年起與宏碁智通、台南應用科技大學等產官學三方合作，應用智慧城市與物聯網的概念，首創智慧停車計費系統，並率先在永康區正南五街完成16席智慧創新路邊停車格位。

民眾只要將車子停進車格內，系統就會自動偵測車牌，將資訊送進資料庫，紀錄車子進出時間，不必再依賴人工收費，也不會拿到停車繳費單，只要有電子票證即可於停車格旁的繳費機現場付款，方便民眾快速簡易完成付費。

鑑於智慧路邊停車格試辦營運成果良好，市府決定以民間自行規畫（BOT）的方式，擴大建置智慧路邊停車收費範圍，由宏碁智通得標負責智慧路邊停車收費計時管理系統的建置、營運、維護、操作及行銷服務。

目前該計畫選定中西區、東區和安平區等3區部分路段，作為智慧路邊停車計費系統營運範圍，預計於1年內擴展完成2000席智慧停車格位的系統建置，除提供民眾更智慧、便利的停車環境外，也可彌補現行收費人力的不足。

(中時 )