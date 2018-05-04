雨水痕跡透光芒！「炙－國際當代琺瑯展」秀工藝美

2018年05月04日 17:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

黝黑的琺瑯透出一層層小孔，彷彿夏荷的花花托的表面布滿了圓圓的小孔，滲透著黃與綠的光芒！剎那間，水滴落在器皿上！光與影映透讓這個藝術品有了氣息與生命力！這是琺瑯工藝有著繽紛的色彩與溫度，國立台灣工藝研究發展中心此次邀請了含台灣共11個國家的琺瑯創作者，於台北當代工藝設計分館舉辦「炙－國際當代琺瑯展」要給民眾一場豐富的琺瑯工藝饗宴。

此次展覽以主題「炙」傳達了每位工藝家，如何透過火、溫度與時間的淬鍊，加上自身的藝術美感及巧思，展現如夕陽般五彩光輝的琺瑯創作。琺瑯工藝發展悠久，是數百年來最引人入勝的藝術之一，民眾在國內也可欣賞到許多具百年以上歷史的琺瑯精品，現今國內外仍有許多工藝家竭力追求琺瑯這項工藝的美與藝。

美國Judy_Stone〈侵入心室〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

本次由國際知名琺瑯工藝創作者楊炘彪及吳竟銍擔任策展人，邀請國內外近百位琺瑯創作者，含台灣共11個國家組成「國際藝術家展區」，並同時邀請「美國琺瑯協會Center for Enamel Art」及「(NPO)日本七寶會議」兩個經典機構共同參與展出，另有第一屆「2018新世紀琺瑯獎」得獎作品展區，近300件當代琺瑯創作一次呈現於國人眼前。

此次「國際藝術家展區」包含來自「台灣、韓國、英國、德國、法國、加拿大、立陶宛、西班牙、日本、美國以及澳洲等」共11國傑出的琺瑯創作者，展現各國不同的琺瑯面向，民眾可欣賞到眾多琺瑯技法及觀念的延伸，從利用金銀絲線所製作的掐絲琺瑯、透過溫度差異造成表面不同質感的乾篩琺瑯、濕填琺瑯、以及畫琺瑯到空窗琺瑯等，都能在作品之中一覽無遺。

楊炘彪〈馨香〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

另外共同展出的「(NPO)日本七寶會議」，成立於1979年，會長吉村芙子女士率領包含她及協會共12位作家作品參與展出，展出作品大都以掐絲琺瑯技法所製作，此技法在中國尊稱為「景泰藍」，日本是以「七寶燒」稱之，作品透過纖細的金銀絲線，描繪出雅緻細膩的琺瑯作品，是首次在台灣能一口氣看到諸多具日本風格代表的琺瑯創作。

「美國琺瑯協會」由Judy Stone女士創立，此次也帶領包含她及16位會員作品一同參與，展現美國具個人特色卻同時保有琺瑯工藝技術、媒材的創新以及當代觀念的琺瑯作品。

「炙－國際當代琺瑯展」開幕貴賓大合照。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

「炙－國際當代琺瑯展」

日期： 5月4日至8月19日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

地點：台北當代工藝設計分館4樓

(中時電子報)