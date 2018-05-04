金門學童開心種西瓜 體驗「小小農夫」田野樂趣

2018年05月04日 17:16 中時 李金生

小朋友細心種下瓜苗，盼望小西瓜趕快長大。（李金生攝）

小朋友種下「賜樂鈴」、「黑美人」2個不同品種的西瓜。（李金生攝）

小朋友種瓜之前，先上一堂有趣的「西瓜課」。（李金生攝）

新前墩社區理事長陳慶虎（右）指導小朋友種瓜的要領。（李金生攝）

來！讓我多澆點水，小西瓜長得快又好。（李金生攝）

小朋友插上自己的名牌，陪伴瓜苗一起長大。（李金生攝）

有趣的戶外食農教學活動，讓小朋友體驗農家的生活日常。（李金生攝）

柏村國小陳為學校長（中）與小朋友在瓜田旁開心合影，期待西瓜順利長大成熟。（李金生攝）

85位來自柏村、多年和述美國小的學童，今（4）日下午在新前墩社區田裡種下200株西瓜幼苗，開心體驗「一日小小農夫」的鄉野樂趣，也為即將於7月底登場的「新前墩西瓜節」揭開充滿喜悅和期待的序幕。

這3所以當年駐守金門的郝柏村將軍、王多年將軍和孟述美將軍為名創建，屬於跨校聯盟的將軍國小，配合一年一度的「新前墩西瓜節」，規畫讓小朋友在戶外種瓜活動中，親身體驗「汗滴禾下土、粒粒皆辛苦」的農家生活日常。

小朋友們在柏村國小校長陳為學及多年國小校長陳來添的帶領下，先聽取新前墩社區志工們上一堂有趣的「西瓜課」，了解不同的西瓜品種和生長特性。

隨後，在新前墩社區理事長陳慶虎、總幹事陳維斌和瓜農陳文盈、陳維新的指導下，在田裡的小土穴種下今年的第1批西瓜，包括「賜樂鈴」、「黑美人」2個品種西瓜共200株，也種下讓大家好期待的希望。

開心走在田埂上的小朋友，小心翼翼的栽植瓜苗，再用漏水桶和開水壺澆灌，聽說再75天至88天就可成熟，大家趕緊在瓜苗旁插上自己的名牌，就盼望採收的那一天趕快來到。

縣府國教輔導團老師許雪芳表示，小朋友透過學校規畫的食農教育課程，在親手栽苗種植與觀察植物成長的過程中，也因為不一樣的大地連結，對家鄉有更多的認識和關懷。

(中時 )