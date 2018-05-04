聚餐限定！必勝客、肯德基推母親節套賽

迎接母親節，必勝客推出「珍愛媽媽套餐」1049元。（必勝客提供）

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肯德基期間限定「母親節氛饗餐」，一次享用雙口味炸雞與雙口味蛋撻，即日起至5月21日販售。（肯德基提供）

母親節將至，不一定要吃大餐，簡單的披薩、速食限定套賽，或許就能攏絡媽媽心，對於經濟能力有限的學生族群也是一番心意。

必勝客推出期間限定「法式魚柳照燒肉」比薩，魚柳佐法式卡菲醬，加上日式厚切燒肉的組合，同享海陸雙口味。適逢母親節期間，必勝客同步推出「珍愛媽媽套餐」，大比薩（法式魚柳照燒肉、超級海鮮宴、壽喜雪花牛擇一），搭配外帶大比薩、厚燒醬烤腿排、黃金和風鱈魚塊，與1.25L可樂2瓶，套餐1049元；或再升級239元，搭配人氣甜點6顆半熟起司塔的「豪華媽媽套餐」，套餐1288元。即日起至5月14日止，購買母親節指定套餐，還可參加Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機抽獎活動。

肯德基推出獨家蛋撻禮盒，香水系甜點「香頌柑橘蛋撻」夢幻禮盒，滿足媽媽少女心，首度以柑橘清甜果蜜做內餡，搭配濃郁的柑橘卡士達，與熟成的蜜漬柑橘果丁，華麗又細膩的口感，滿足媽媽挑剔味蕾，即日起至5月21日限量發售。

此外，肯德基限時「母親節氛饗餐」組合，讓雙口味炸雞與蛋撻一次吃個夠，包含酥脆微辣的「咔啦脆雞」，及薄脆多汁的「上校薄脆雞」，即日起至5月21日限定販售。

(中時 )

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