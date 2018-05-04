傅孟柏、溫貞菱扮小王子和狐狸 為「小王子特展」揭幕

2018年05月04日 17:26 中時 陶福媛

萬寶龍即起在台北信義新天地A11館舉辦「小王子特展」，免費參觀。（MONTBLANC提供）

萬寶龍小王子特展展出作家安東尼聖艾修伯里的手繪稿。（MONTBLANC提供）

傅孟柏和溫貞菱以《小王子》為靈感創作的水墨畫作和攝影作品。（MONTBLANC提 供）

萬寶龍大師傑作Meisterstuck系列小王子珍貴樹脂LeGrand鋼筆，2萬8600元。。（MONTBLANC提 供）

今年是世界名著《小王子》（Le Petit Prince)問市75周年，萬寶龍（MONTBLANC)以《小王子》為靈感創作大師傑作Meisterstuck系列小王子書寫工具，並自即日起至13日在台北新光三越信義店A11館舉辦「小王子特展」，邀請金鐘影帝傅孟柏和影后溫貞菱擔任剪綵嘉賓，兩人還即興對白演出小王子與狐狸初次相遇的橋段，為展覽揭開序幕。

傅孟柏與萬寶龍情誼匪淺，多年前他在萬寶龍的活動上時，只是個跟拍明星張孝全的攝影助理，如今風水輪流轉，他不僅是萬寶龍的座上賓，還受邀以藝術家的身分展出他以《小王子》為靈感創作的水墨素描「高麗菜與小瓢蟲」。

「我很榮幸，真的是夢想成真！」傅孟柏笑說，為了這幅水墨素描，他花了一整天的時間，熬夜到天亮才完成，高麗菜看起就像是一朵花，對小瓢蟲來說，則像是顆星球，恰好與小王子的故事相映成趣。

溫貞菱則以小王子與狐狸之間透過「馴養」建立關係的主題，展出她為愛貓三毛拍下的三幀照片，包括第一次見面、愛貓第一次離家走失又尋獲，以及現在的模樣，紀錄「馴養」的過程，由於貓不易被馴養，因此十分有趣。

(中時 )