新五四運動馬英九、洪秀柱 無預警赴台大聲援

2018年05月04日 17:27 旺報 簡立欣 、 鄧博仁

對於教育部退回台大校長聘任案後，風波越演越烈，4日下午4：20傅鐘敲21響後正式開始，現場擠滿了許多挺管民眾。原本要發起的「新五四運動」是要採取「罷課」方式抗議，不過考量校方立場後，並與學校站在同一陣線，因此取消罷課。（鄧博仁攝）

教育部粗暴「拔管」，台大師生4日下午4點發起「新五四運動」，前總統馬英九下午3點多無預警到場聲援，呼籲蔡英文總統指示行政院長賴清德收回成命，不要讓政治干擾純淨的大學校園，傷害台灣的核心價值，他並在黃絲帶上寫下宣言、繫在傅鐘上。國民黨前黨主席洪秀柱之後也到場，不過兩人並未碰面。

台大師生4日下午發起的「新五四運動」，3點時傅鐘前面已經集結不少民眾。約下午3點15分，前總統馬英九於突然到場聲援，引發現場民眾一陣歡呼。

馬英九先在黃絲帶上寫下「學術自由要堅持，大學自治不可棄；教育部粗暴無禮，台大人悲憤抗議」宣言，並繫在傅鐘上；他並痛批4月27日教育部宣布台大校長遴選回到初審階段，踐踏了《大學法》中大學自治與依法行政這兩個核心價值，「這兩個價值就如同言論自由與司法獨立一樣，是民主政治不可或缺的條件。」他並請求同樣也是台大校友的總統蔡英文指示行政院收回成命，不要讓政治干擾純淨的大學校園，傷害台灣的核心價值。

「10年前的3月22日，我當選中華民國第12任總統時，當天晚上美國總統小布希特別來賀電，說台灣是亞洲與世界民主的燈塔！」馬英九說，現在10年過去了，國家領導人千萬不要因為教育部粗暴無禮的決定，辜負國際社會對台灣的肯定與期待。

發表談話後，馬英九快步離去。前國民黨主席洪秀柱約於3點50分到場聲援，不過她並未發表談話也未接受媒體採訪。

(旺報 )