新五四運動馬英九、洪秀柱 無預警赴台大聲援

前總統馬英九到場支持。(圖/鄧博仁攝)

友善列印
旺報
對於教育部退回台大校長聘任案後，風波越演越烈，4日下午4：20傅鐘敲21響後正式開始，現場擠滿了許多挺管民眾。原本要發起的「新五四運動」是要採取「罷課」方式抗議，不過考量校方立場後，並與學校站在同一陣線，因此取消罷課。（鄧博仁攝）

教育部粗暴「拔管」，台大師生4日下午4點發起「新五四運動」，前總統馬英九下午3點多無預警到場聲援，呼籲蔡英文總統指示行政院長賴清德收回成命，不要讓政治干擾純淨的大學校園，傷害台灣的核心價值，他並在黃絲帶上寫下宣言、繫在傅鐘上。國民黨前黨主席洪秀柱之後也到場，不過兩人並未碰面。

台大師生4日下午發起的「新五四運動」，3點時傅鐘前面已經集結不少民眾。約下午3點15分，前總統馬英九於突然到場聲援，引發現場民眾一陣歡呼。

馬英九先在黃絲帶上寫下「學術自由要堅持，大學自治不可棄；教育部粗暴無禮，台大人悲憤抗議」宣言，並繫在傅鐘上；他並痛批4月27日教育部宣布台大校長遴選回到初審階段，踐踏了《大學法》中大學自治與依法行政這兩個核心價值，「這兩個價值就如同言論自由與司法獨立一樣，是民主政治不可或缺的條件。」他並請求同樣也是台大校友的總統蔡英文指示行政院收回成命，不要讓政治干擾純淨的大學校園，傷害台灣的核心價值。

「10年前的3月22日，我當選中華民國第12任總統時，當天晚上美國總統小布希特別來賀電，說台灣是亞洲與世界民主的燈塔！」馬英九說，現在10年過去了，國家領導人千萬不要因為教育部粗暴無禮的決定，辜負國際社會對台灣的肯定與期待。

發表談話後，馬英九快步離去。前國民黨主席洪秀柱約於3點50分到場聲援，不過她並未發表談話也未接受媒體採訪。

(旺報 )

聚餐限定！必勝客、肯德基推母親… 嘉義女中獲彰雲嘉區科展數學特優…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。