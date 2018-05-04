10年等來美F22混血機 東京心情好複雜

2018年05月04日 18:09 中時電子報 楊幼蘭

由於美國總統川普一心想藉鉅額軍售，迅速削減對日龐大的貿易逆差，因此打算改弦易轍，將原本不出口的F-22戰機，結合F-35的技術，出售給日本。

據日本經濟新聞4日報導，東京計畫在2030年前，引進下一代主力戰機FX，而美國國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）針對這點，就開發號稱世界最強的F22與F35混合戰機，徵求日本政府的意向，將局部公開「絕不外洩」的F22技術。

分析指出，這可以解讀為華府已視東京為安全保障的重要夥伴。另一方面，這也透露美國政府意圖將貿易與安保放到天平上衡量。

日本F2戰機約從2030年起將陸續退役，而在計畫中，FX是接棒的下一代主力戰機。不過，開發戰機需要耗時10年以上，東京為了制定2019年度後的《中期防衛力量整備計畫》（簡稱中期防），將在2018年內敲定方針。

東京掐指一算，下一代主力戰機總額將達6兆日元（約1.6兆台幣）。除了建造和淘汰等成本之外，開發費加上100架左右的採購費，分別需要1.5兆日元（近4,100億台幣）。

事實上，日本約10年前就曾尋求進口F22，可是美國國會當時因為不希望公開軍事技術，拒絕了東京的要求，如今F22已處於停産狀態。

而有分析認為，華府會改變方針，是由於川普想解決7.5兆日元（約2兆台幣）對日貿易逆差的問題。如果增加高價防衛裝備的出口，將有助於迅速縮減逆差。

不過，這也令一直力爭下一代主力戰機純國産的日本感到為難。曾在原技術研究本部，也就是現在的防衛裝備廳，參與戰機開發的航空裝備研究所前所長景山正美表示，他對美國主導的計畫感到擔憂。

他指出，「日本企業的收益將惡化，防衛業的生産和技術基礎也會動搖。如果建造等環節依賴美國，可能會對緊急時的運用構成妨礙。日本在不擅長的領域，應該在藉助美國技術實力的同時，設法以日本為主體進行開發」。

然而，分析指出，由於中國軍力與日俱增，加上北韓並未承諾放棄核試和飛彈，日本仍面臨嚴峻的安保環境。如果重視美日同盟，日本很難拒絕美方的提議，這樣一來，純國産就很難實現。

2018年夏季時，洛馬將敲定F22和F35混合型戰機開發計畫的詳細內容。該公司告訴日本經濟新聞，「希望與日美政府討論F2後續機型的選項，以提供有助於日本安全保障，而且創新性價比高的技術」。

分析指出，F22具備隱身性能與超音速飛行的能力。縱使是已開發國家的雷達，也幾乎難以察覺F22的接近。一般來説，隱身性能和飛行性能很難兼顧，但F22卻兼顧了這2大性能，因此被視為世界最強的戰機。

另一方面，F35的特點是具備先進的軟體，除了本身的傳感器外，還能瞬間獲取其他飛機和地面雷達的信息。

而川普強調美國優先，結合安保與貿易，日本不得不面對這現實。

(中時電子報)