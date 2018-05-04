老蕭新曲暖身月底攻蛋！ 拍MV體恤「牠」幫馬殺雞

蕭敬騰新專輯將於5月底預購。（華納提供）

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蕭敬騰新專輯將於5月底預購。（華納提供）
老蕭和Moca互動親密。（華納提供）
老蕭和Moca互動親密。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）月底四度攻蛋並推出新專輯，為了提前暖身，將於下周起每星期發表一首新歌，7日搶先推出的單曲〈讓我為你唱情歌〉，MV遠赴法國巴黎拍攝，造訪當地各著名景點，包括巴黎鐵塔、塞納河畔等，老蕭在MV裡與一隻鬥牛犬演對手戲，向來愛護動物的他演起來得心應手，不時體恤「牠」吃飽沒，空檔還幫鬥牛犬按摩馬殺雞。

老蕭前陣子因戲劇《魂囚西門》幾乎整天待在劇組軋戲，利用等戲的空檔召集演唱會製作團隊開會，另一頭還用手機遙控新專輯的製作進度；〈讓我為你唱情歌〉MV劇情為老蕭量身打造，他在劇中飾演於咖啡店工作的服務生，結束漫長一天的工作後，老蕭開心地往一名女孩家走去，沿路還遇到畫家，為他準備要見面對象的畫像，然而一到了女孩家，正當大家以為他們將手牽手去約會，女孩卻將一隻可愛的法國鬥牛犬交給老蕭，原來老蕭約會對象是一隻狗，手上那副畫也是「牠」的畫像！跌破眼鏡結局，真切拍出老蕭愛動物的心境。

MV中讓老蕭深情以對的「另一半」，是年僅九個月的棕色法國鬥牛犬Moca，Moca天真可愛的模樣，讓老蕭展露童心，對Moca說話輕聲細語，連放飯時都不忘關心牠有沒有吃飽，甚至親自幫Moca馬殺雞；正式與Moca對戲時，老蕭因一手拿畫、一手抱Moca，加上Moca不時在老蕭懷裡移動，Moca一不小心「倒頭栽」摔到地上，Moca雖沒受傷，但令老蕭超內疚，第一時間抱起Moca，頻頻向牠道歉，Moca也用舌頭舔老蕭臉頰，「人狗情深」頻放閃。

(中時 )

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