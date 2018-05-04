苗縣廣推技職教育新住民之子找到職涯亮點

2018年05月04日 17:43 中時 李佳玲

苗栗縣縣長徐耀昌頒獎表揚，國中技藝教育競賽佳績者，並勉勵學子持續精進技藝，將來學以致用，在各專長技職領域大放異彩。（李佳玲攝）

苗栗縣近年積極推展專長技藝教育，106學年度全縣國中技藝班共開辦178班，有3千多位學生參加。今年技藝競賽以動力機械職群最熱門，年僅16歲的新住民之子鄭順財，3年前從越南搬到台灣以後，在完全聽不懂中文的情況下，所幸學校和同學的幫忙下開始學習修理機車。在這次競賽中也以優異的成績拿下機車修護組第一名，找到自己另一項職涯亮點。

為了讓學生在各項職類當中找到自己興趣，激發潛能，除了開設178班的技藝班外，縣府4月中旬在縣內5所高中職舉辦全縣國中技藝競賽，吸引近1100位選手參與角逐，競爭激烈。

教育處處長徐永鴻表示，今年技藝競賽以動力機械職群最熱門。其中最受矚目的是年僅16歲的新住民之子鄭順財，3年前從越南搬到台灣，在聽不懂中文的情況下，所幸校方的幫忙下，接觸到技藝課程同時找到修護機車的興趣，以將近滿分的成績奪下機車修護組第一名的佳績。

鄭順財說，剛到台灣時很緊張不敢講話，也只能跟同學比手畫腳。在學校師長與同學幫助下重頭學習，不僅能對答如流，也會教同學講越南話。

苗栗縣縣長徐耀昌鼓勵獲獎學生持續鑽研技能，希望國中技職專班學生能透過適性教育與輔導，找到自己的性向、志趣，將來步入職場，也能學以致用，在技職路上闖出一片天。

(中時 )