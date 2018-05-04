伙食津貼、三節獎金已落伍 這家公司竟有「約會假」

2018年05月04日 17:46 中時 吳堂靖

綠藤生機榮獲「Best For Taipei對台北最好企業挑戰賽」綜合評選的最高榮譽獎。（吳堂靖攝）

紅利、津貼、三節獎金等福利已經不夠看，主打天然保養品的綠藤生機，每年除了提撥3分之1獲利回饋員工，更打造專屬福利計畫，不僅有「約會假」，還補助電影票，另外每年還有5天「志工假」鼓勵員工關注多元議題，此舉也讓綠藤獲得B型企業挑戰賽中的最高榮譽獎。

「Best For Taipei對台北最好企業挑戰賽」為美國非營利組織 B 型實驗室發起的國際「好」企業認證， 依據「企業影響力全面評估表」，分別選出「員工」、「社區」、「環境」等得分名列前20％的企業，4日舉辦頒獎典禮，吸引多家企業共襄盛舉。

榮獲員工獎的企業有威立公關顧問、祥圃實業；社區獎為繭裹子、鮮乳坊；環境獎為祥圃實業、綠藤；最高榮譽獎則由綠藤及繭裹子拿下。

綠藤生機營運長廖怡雯表示，公司致力於員工照護，共同討論回饋機制，規畫「約會假」、「志工假」、「健康冰箱」等，獲得員工一致好評。

榮獲環境獎殊榮的祥圃實業營運長吳季衡指出，台灣中小企業較不注重回饋，祥圃近年推廣友善環境的養殖方式，採用台灣當地食材比例達90％，希望將獲利與菜農、肉農一同分享。

台北市長柯文哲致詞表示，希望企業在追求獲利成長的同時兼顧社會和環境問題，期盼獲獎企業繼續發揮領羊角色，一同推動「企業與社會共好」新營運價值。

(中時 )