獨／92歲資深影人辭世 兒：父親是我心中的活菩薩

2018年05月04日 17:47 中時 洪秀瑛

蔣青峰兒孫滿堂。（蔣奇叡提供）

蔣青峰。（蔣奇叡提供）

蔣青峰父子。（蔣奇叡提供）

蔣青峰古裝造型。（蔣奇叡提供）

蔣青峰拍時裝戲。（蔣奇叡提供）

蔣青峰帶大兒子拍戲。（蔣奇叡提供）

蔣青峰和家人。（蔣奇叡提供）

蔣青峰和家人。（蔣奇叡提供）

蔣青峰和妻子及兒女。（蔣奇叡提供）

資深影人蔣青峰（本名蔣振）1日病逝桃園榮民醫院，享耆壽92歲，家屬6日將在民權東路第一殯儀館福壽廳舉辦告別式。蔣青峰過去與葛香亭、曹健等人齊名，也是世交，亦曾幫助過孫越、苗天，是台灣演員工會的創辦人之一、演藝圈公認的老好人，助人無數，終生奉獻給演藝事業、公益活動。

蔣青峰大兒子蔣奇叡今表示，父親一生為人耿直、低調，不爭功、不爭名、不爭酬勞、不爭戲份、不佔人便宜，「他在我心中是活菩薩，神佛沒教的，他都做給我們看了」。和蔣青峰合作過的資深影人石雋後天（週日）將送老友最後一程，他今表示老友外表看起來嚴肅、不易親近，但為人善良、敬業認真。

蔣青峰外型老實忠厚，年輕時在陸軍劇團演出一臉正氣的男主角，轉往電影及電視發展後，更把忠心耿耿的老僕人詮釋得絲絲入扣，成為演出老僕人的不二人選。蔣青峰78歲那年曾接受本報專訪，當時他提到父親早逝，身為長子的他負擔重，當時只想賺錢養家，演戲是意想不到的人生，而與同為康樂總隊同事的姜宜君結婚，則是演戲的另一個收穫。

蔣青峰中學畢業後，舅舅介紹他到汽車廠當黑手，由於嫌髒，蔣青峰選擇到中鹽公司當辦事員，之後雖到上海蘭心影業製片廠工作，還是沒想過演戲。有一天，看到報紙刊登陸軍招考藝工隊消息，蔣青峰心想「小時候演過話劇，挺有興趣，不妨試試看」，講了一口標準國語的蔣青峰成了藝工隊話劇男主角。

蔣青峰早年曾和許不了、柯俊雄、葛香亭、曹健合作過，後來台視、中視相繼開台，已邁中年的蔣青峰轉戰小螢幕，還找算命先生取了「蔣青峰」當藝名，演了上百部電視戲與電影，連兒子也跟著當童星，電影《像霧又像花》是他與太太姜宜君、小孩同台演出，「全家福」畫面是當年的新聞話題之一。

晚年，蔣青峰動了膀胱癌手術，身上插上導尿管，也住進月收３萬多元的安養中心。蔣青峰在安養中心，社工都喊他為「蔣爺爺」，知道他是演員，也看過他整理齊全的剪報，就像珍藏寶物把5大本剪報簿收在衣櫥，是他一生的縮影，也是回憶。

蔣青峰演過作品上百部，電影包括《小鎮春回》、《火燒紅蓮寺》、《目蓮救母》、《朱洪武》、《精忠報國》等，電視劇有中視《晶晶》、《長白山上》及《包青天》、《碧海丹心》、《金鳳緣》，與陳淑芳、苗天合演的《秀月的嫁妝》等，早期在台視、中視、華視都有電視劇作品，也演出話劇《揚子江風雲》、《海南血淚》等。

蔣奇叡表示，父親為人扶弱濟傾、忍辱負重，是先慈的好丈夫，總是細心呵護家人，做人處世永遠都是兒女們的表率，父親晚年在三芝安養中心度過，孫越、葛香亭都曾探望，後因膀胱癌開刀，又做了氣切，已插管10年，他日前在北京出差，收到病危通知時，「父親靠機器撐著等我回來，看到最後一面才拔管」，感嘆父親苦了一輩子，晚年卻因病痛無法享福。

蔣奇叡在臉書寫道：「由於先父在世的日子，所有的公益善行⋯⋯均默默付出，從不為自己爭取任何私利。為感念他老人家真正的大愛精神和善舉，遺愛家人們感念先嚴偉大的事蹟，特在此為 先父 蔣公表彰」。

他表示，少校出身的父親當年隨蔣介石來台，是忠貞的國民黨老黨員，過去歷屆總統、縣市長選舉都曾盡心盡力協助，馬英九首次選舉時，父親還特別叮嚀他多幫忙，和宋楚瑜亦有交情，宋楚瑜選省長時，父親當時動員影視圈協助。

他說和弟弟、妹妹從小受父親剛正不阿、耿直性格影響深遠，小時候過年給紅包，「對方硬要給，父親不好意思不收，收了，他一定加倍奉還」，父親在他小時候便告訴他做人處世道理：「受人點水之恩，需當湧泉以報。」成年後教他謹言慎行，父親待人和善，對許多事看透但不說破，總留給人餘地，「現在找不到這種人了，值得作為老一輩及年輕人的典範」。

蔣奇叡表示，母親姜宜君也是演員，比父親早去世10多年，他自己是童星出身，弟弟和妹妹也都念劇校出身，算是演藝世家。他自己小時候和父親同台合演過電影《破曉時分》，自己最後一部電影作品是和彭雪芬合拍的《拒絕聯考的小子》。

(中時 )