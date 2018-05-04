樂天推旅遊App送小確幸 讓你旅日免費上網

2018年05月04日 17:50 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

看準450萬旅日愛好者的上網通訊需求，台灣樂天市場今宣布由日本樂天集團旗下子公司Rakuten Communications推出「J-Trip Gateway」App，突破過往Wi-Fi分享器、網路通訊卡等傳統服務框架，消費者去日本前，下載「J-Trip Gateway」App，瀏覽App上面的最新旅遊資訊，便可累積在日本的免費上網流量。

「J-Trip Gateway」App與SIM卡將改變旅日遊客購買或租賃上網的行為。未來消費者去日本玩之前，消費者可以透過「J-Trip Gateway」App，先瀏覽旅遊資訊並訂購由雄獅旅行社提供的最新旅遊產品及行程，隨時隨地累積日本免費上網流量 (流量無上限累積)，出發前在樂天市場添購SIM卡，再把App上面累積的流量整合到SIM卡上面，在日本旅遊時即可享受免費上網服務。

近年造訪日本的旅客人數逐年增長，為提供外籍觀光客旅日期間充分的網路環境與觀光資訊，Rakuten Communications自2018年1月起推出結合手機應用程式以及預付式SIM卡功能的「J-Trip Gateway」App，為旅日旅客打造全新的旅遊資訊平台，有效率地與日本各地的品牌及服務資訊串聯，將日本各地的魅力傳達給旅客。即日起更在台灣搶先推出「點選廣告累積流量」服務，消費者只要下載「J-Trip Gateway」App並登入會員，在台灣即可每天點選旅遊資訊廣告累積流量，同樣的廣告也可重覆累積，並於行前依照個人需求選購「J-Trip Gateway」550M、3GB預付式SIM卡，在App裡輸入SIM卡號碼後就可將累積的流量存到SIM卡裡使用。而尚未用完的流量，也可於App內保留1年，待下趟旅程繼續使用，不會有流量浪費的疑慮。

旅客可以在台灣樂天市場的日本樂天直送館購買到「J-Trip Gateway」SIM卡，消費得到的樂天超級點數還可於下次購物時全額抵扣，出發前可以一起添購旅行商品。樂天市場5月全站也推出消費滿3,000元即享有10%樂天點數回饋優惠(1點=1元)，可於下次消費全額抵扣；日本樂天直送館消費滿3,000元還可領券現折300元。

為提供台灣消費者更全面的日本旅遊資訊， Rakuten Communications與台灣雄獅旅行社宣布攜手合作，未來雄獅旅行社除於「J-Trip Gateway」App上提供受歡迎的日本旅遊產品給使用者外，並將陸續推出專屬日本行程供使用者選購，預計未來藉由App訂購行程、交通卡及觀光景點門票更可再額外獲得流量，提供給旅日消費者最完善的網路環境，雙強聯手打造台灣日本旅遊服務鏈。Rakuten Communications人員也將於5月4日現身台北國際觀光博覽會，於雄獅攤位現場親身與消費者交流，歡迎有興趣的民眾前往洽詢。

(中時電子報)