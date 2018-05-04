2018年05月04日 17:57 旺報 簡立欣

捍衛民主，大學自治！(台大校友提供)

對於教育部退回台大校長聘任案後，風波越演越烈。（鄧博仁攝）

原本要發起的「新五四運動」是要採取「罷課」方式抗議，不過考量校方立場後，並與學校站在同一陣線，因此取消罷課。（鄧博仁攝）

傅鐘底下 多校教授聲援：「台大，你們不孤單」（鄧博仁攝）

「台大，你們不孤單！」台大師生4日發起「新五四運動」，現場除了一般民眾和台大師生、教職員之外，政大、成大、台師大等校教授也到場支援，台師大教授張崑將更呼籲全台民眾發起「黃絲帶運動」，表達反對政治無理干涉學術的決心。

政大趙姓專任教授表示自己已經退休9年，這次來參加活動不是為了管中閔，而是為了制度，「從戒嚴到民主，大學校長遴選從二階段到一階段，行政力量應該盡量少干預；沒想到這次管中閔事件這麼可怕，學校遴選之後變成教育部要決定，難道又要回到政府官派時代、戒嚴時期？這樣我們前面辛苦走來的路全部作廢嗎？」他的夫人也是成大教授表示，支持台大站出來，反對行政力量介入校園。

台師大東亞系教授張崑將和校內幾位老師發起連署，並於周五下午3點半步行至台大傅鐘聲援。他一上台就表示：「台大，你們不孤單！」這次站出來是擔心「今日台大，明日師大」，台大遇到的政府暴力每個學校都可能會遇到；希望教育部收回成命，承認錯誤，立即聘任管中閔先生為台大校長，懲處相關失職失格人員。他並呼籲全台人民在居家、車輛、書包、用物上繫上黃絲帶，表明反對政治無理干涉學術的決心。

台大EMBA前執行長黃崇興教授表示，感謝台大師生和教職員工撐過這麼久時間，今天在這裡不是為了管中閔個人，「他的為人不會希望我們為他做甚麼；」也不是為了台大這所學校；而是為了大學自主、校園自治。「大學是追求真理、探索未來的地方，我們要喚起社會對校園自治的尊重！」他表示遺憾的是台大的「權貴校友」過去反抗暴政的清澄理性在哪？為何今天要埋葬自己的良心，把全台教育工作者踩在腳下？他並呼籲政府還給台灣一個健康的教育環境。

(旺報 )