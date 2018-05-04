深澳、節電二選一 高志鵬：人民選深澳我下台

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行政院長賴清德今天到立法院進行能源政策專案報告，對興建深澳電廠提出質疑的民進黨立委高志鵬質詢時說，用節電取代深澳電廠是可行的，南韓首爾市就用節電解決缺電問題。他強調，「如果舉行公投，讓人民在深澳和節電間二選一，我相信大家不會選擇深澳電廠，如果人民選擇深澳電廠，那我下台。」

高志鵬指出，南韓首爾市長朴元淳從2012年實行「減少一座核電廠」計畫，要在首爾地區減少200萬TOE（油當量）的能源消耗，不只提前達標，更在2014年進入第二階段，喊出要再省下兩座核電廠（400萬油當量）的目標。

高志鵬強調，首爾光是第一階段就砸下570億台幣，而且不只是要求民眾隨手關燈，首爾的作法是透過產官學的力量，提高全首爾市的「能源使用效率」，除了提供低利貸款翻新建築物、汰換耗能設備和燈泡，補助市民裝設太陽能板之外，還結合科技和智慧城市，自動偵測沒有人使用的區域，控制空調、關閉照明，甚至電梯。

高志鵬說，深澳電廠預計2025年才能運轉，如果把深澳的一千億元用來節電，到2025年累積節電量將有200億度，用來投資相關產業、補助設備汰換，可以帶動1580億以上的投資，建立節電的能源服務產業，帶動節電產品的需求，刺激產業開發效能更高的產品。

高志鵬直言，如果舉行公投，要在「深澳」和「節電」之間二選一，他相信大家不會選深澳電廠，如果人民選擇深澳，那他自己下台。

(中時 )

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