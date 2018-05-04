李佳薇發片開唱兩頭忙！包場電影獻愛230位歌迷

2018年05月04日 18:03 中時 尤嬿妮

李佳薇昨包場邀粉絲欣賞電影。（華納提供）

李佳薇近日為電影《親愛的初戀》演唱中文主題曲〈Hey Baby 你是我的〉，輕快旋律令人朗朗上口，獲廣大歌迷回響；為了回饋粉絲，她昨晚在京華城喜滿客影城，包場邀230位粉絲觀賞特映場，有歌迷在現場大膽告白李佳薇，嘴甜表白初次聽見她的歌聲，就像遇見初戀一樣令人怦然心動！此外，李佳薇也透露將於6月推出相隔2年全新專輯，並於18日舉辦讚聲演唱會。

已搶先觀賞完電影的李佳薇，昨在現場大讚電影《親愛的初戀》，為社會傳遞重要的正面訊息，她強力推薦劇中主角在出櫃後，首次與父母談心的橋段，是整部片令她最揪心且淚流不止的地方：「父母的愛是不會因為孩子的性向而有所改變，朋友也是，我們不會因為一個人的性向就改變自己與朋友間的關係，因為你就是你，而我們就是喜歡你這個人。」她強調「愛」沒有對錯，也堅信愛一直都以不同的形式存在於我們的生活之中，「每一個人都是我們的親愛的，而每一個人也都值得一個最偉大的愛情故事」。

李佳薇表示，第一眼看到 〈Hey Baby 你是我的〉的歌詞時，就覺得不單只是描述男女之間感情的一首歌：「『Hey Baby』其實就是平常戀人之間稱呼彼此最親密的方式，談戀愛就是這樣，我們不需要太多修飾，而是要直接且大方地表達自己的情感。」她當時錄完這首歌時，在錄音室裡忍不住大喊：「好想談戀愛！」笑說：「這首歌就是在鼓勵大家要擁抱愛的一萬種可能，不論你喜歡男生或女生，你都應該要無所畏懼地大聲說愛；因為愛情沒有對錯，而我們都不應該讓自己的生命中留下缺憾！」

李佳薇將於18日在Legacy Taipei音樂展演空間舉辦「讚聲演唱會」，購票洽寬宏售票系統。

(中時 )