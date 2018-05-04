彰化大村火車站南側 將打造南彰長照服務園區

大村鄉大村火車站南側，鄰近中山路的一塊閒置多年用地，再取得中央經費挹注下，將打造成長照服務園區。(謝瓊雲攝)

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迎接長照時代，彰化縣衛生局攜手大村鄉公所，將在大村鄉慈祥段122地號處近0.5公頃用地打造長照園區。(謝瓊雲攝)

彰化縣衛生局與大村鄉公所攜手，將在大村火車站南側近0.5公頃用地，打造長照服務園區，總經費6286.5萬元，第一期1886萬5千元將在今年核撥，公所將全力趕在年底前完成規劃設計與發包。

衛生局長期照護科長邱翠容表示，長照園區用地位在大村鄉慈祥段122地號，位在大村火車站南側、距離僅500公尺，基地可藉由東側緊鄰之中山路2段305巷往北銜接至146線道中正西路，車程6分鐘以內，交通十分便利。

邱翠容說，經費來自向中央前瞻前瞻基礎建設─整建長照衛福據點計畫，用地為大村鄉公有地，未來由公所自行規畫發包，興建完成後，衛生局將協助媒合民間合格專業醫療照護機構進駐營運。

大村鄉公所秘書林坤錫指出，該用地總面積4716.73平方公尺，過去曾是公墓殯葬用地，早已遷葬多年，公所也已完成用地變更，成為社福用地，可興建社區活動中心、集會所等。

林坤錫說，打造長照園區，將能結合社區關懷據點、老人日托與日照中心等多重功能，嘉惠本地與鄰近員林、花壇等鄉鎮年長者；盼趕在年底前發包、明年動工，公所亦將配合4200萬元經費編列1成得自籌配合款。

長照園區初步規劃將興建1棟含日照中心、小規模多機能及老人健康促進中心，提供失智症長輩或失能長者相關照護服務，並提供日間照顧及短期住宿、健康促進活動等空間。

(中時 )

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