中國南方航空迎來首架波音787-9

2018年05月04日 18:06 工商 張佩芬

南航787－9 內艙。圖：南航提供

中國南方航空首架波音787-9飛機本周三（2日）降落在廣州白雲國際機場，南航機隊迎來新成員。787-9是波音公司採用先進的設計理念和技術推出的一款新型飛機，南航將陸續引進20架787-9，屆時787機隊將達到30架。

南航787-9將為旅客帶來更為舒適的乘機體驗，營造宜人的客艙環境。當天交付的這架787-9採用兩艙佈局，其中商務艙座椅28個，經濟艙座椅269個。後續南航引進的787-9中還有採用三艙佈局的（商務艙座椅28個，明珠經濟艙座椅28個，經濟艙座椅220個）。

座椅的設計融入南航定制元素，為旅客帶來更舒適的乘坐體驗。例如商務艙座椅支援全平躺，並帶有腰部按摩功能，更適合長途旅行；它還帶有“請勿打擾”按鈕。經濟艙的座椅佈局是更為寬敞的3-3-3佈局，採用超輕薄設計，配備有豪華頭枕與腳踏板，方便長途旅行休息。

787-9舒適的乘坐體驗還體現在更平穩的飛行、更低的座艙高度、更清新的空氣以及更安靜的客艙等方面。787-9將增大客艙濕度、降低客艙氣壓高度，乘客會感到更舒適。機身截面形狀採用雙圓弧形，頂部空間也進行了優化設計，為旅客提供了更寬敞的空間。

787-9裝備了垂直陣風抑制系統 ，能大幅提高飛行的平穩性。此外，除了裝備目前飛機均使用的高效空氣粒子篩檢程式（用於消除細菌、病毒與真菌），南航波音787-9也安裝了一套新型氣體過濾系統，可去除異味、刺激物與氣態污染物，為客艙營造更為清新的環境。

作為波音公司最新推出的機型，南航在陸續接收的787-9機型上應用了全新一代機上娛樂與互聯系統。新系統更為智慧化，操控體驗更流暢，可即時上網，並提供多樣化的娛樂節目內容，為廣大旅客帶來更為豐富的機上娛樂體驗。

新系統的使用者介面時尚簡約且富有南航特色，影音播放模組的畫面質感、操控體驗和回應速度都大幅改善，能為旅客提供更為智慧化、個性化的娛樂體驗。新系統還配備了全新的三維飛行地圖，旅客可根據個人喜好多角度、多維度地查看航路沿線的地理資訊。

新系統另一大特色就是配套推出了全新客艙互聯平臺，可滿足旅客即時上網的需求。在飛行高度達到1萬英尺（約3000米）以上，旅客可使用具有飛行模式的手機、平板電腦和筆記型電腦連接互聯網，流覽南航網站、收發郵件、微信聊天、查看新聞時事。此外，旅客還可通過自持終端設備連接機上無線局域網享用飛機上預裝的電影、音樂等各項娛樂資源，旅行途中的娛樂方式更加多樣化。

為了滿足旅客需要，787-9每個座位均配備了顯示幕、充電插座或USB口，其中商務艙的顯示幕為16寸，經濟艙的顯示幕12寸。而除了提供先進的硬體設施外，南航還非常重視娛樂節目內容的選擇，系統集成了豐富多彩的娛樂節目內容。

787在節能減排方面同樣“表現突出”。787-9的設計中融入先進的空氣動力學技術，包括平滑機翼技術、擾流板等。這些技術能進一步降低阻力、提高效率並減少油耗。

787-9的主體結構（包括機翼和機身）上大量採用先進的複合材料。而由於採用了大量複合材料降低了飛機重量，787-8、787-9比目前同類飛機節省20%的燃油消耗。據悉，波音787是有史以來第一款在主體結構上採用先進複合材料的民用飛機。

(工商 )