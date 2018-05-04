華信航空TTE夏季旅展 金澎花東旅遊限定優惠

華航集團高階主管在開展典禮上合影。圖：業者提供

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購買金門自由行還加送戰地軍帽，送完為止，圖右為華信航空總經理曹志芬。圖：業者提供

夏季最盛大的台北國際觀光博覽TTE會，自今(4)日起一連四天，於台北世貿一館展開。華信航空今年參展主題「夏季離島輕旅行」，推出國內一系列旅展優惠專案：金門幸福2日遊2,999元起、花蓮逍遙3日遊3,180元起、台東綠島3日遊3,999元起、澎湖豪華澎澄/喜來登 3日遊4,999元起等超值優惠，買機票送住宿，飯店的費用都省下來了。

華航/華信聯合攤位在台北世貿一館海外旅遊區A519。為營造台灣美麗海灣氛圍，華信航空特別營造海灘風情及熱氣球圖案、並擺放蘭嶼獨木舟、金門大紅電話亭，讓參觀民眾現場打卡拍照，並與穿著原住民服飾的華信空姐地服人員合影，現場並發送金門貢糖等小禮物。

TTE 旅展期間，購買金門自由行還加送戰地軍帽，送完為止。為了讓民眾用最夯的VR 情境體驗金門、澎湖之美，華信航空現場準備了VR 穿戴裝置，立即置身於金門翟山坑道、823戰史館、澎湖美麗雙心石滬、海灣，美景盡收眼底。

華信航空同時配合旅展促銷，除推出金門、澎湖、台東、花蓮等國內航線自由行優惠行程外，另加碼推出「華信APP購票現省200元」活動，自5月1日起至5月7日止，凡透過華信航空APP購票機票，立刻省下200元，快速又方便。

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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