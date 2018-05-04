《中時晚間快報》台中摩鐵大亨在雪茄館前遭擄走3小時

2018年05月04日 18:10 中時電子報 綜合報導

◎台中摩鐵大亨在雪茄館前遭擄走3小時

台中南屯區惠文路雪茄館4日凌晨1時許，發生疑似持槍擄人案件！有「中部摩鐵大亨」稱號的49歲被害人蔡姓男子，案發當時遭2名黑衣人欲將他擄走強押上車，雙方一度發生拉扯，期間傳出槍聲，蔡在3小時後獲釋，家屬雖不願追究，警方仍循線鎖定涉案犯嫌追緝中。

◎打造智慧城市 總統：思科下半年進駐桃園

蔡英文總統今參觀「亞洲•矽谷」時表示，她要宣布一個好消息，網通產業的指標企業－思科，也將在下半年， 進駐桃園設立創新中心。今天思科的陳志惟總經理也在，很期待看到，思科跟在地的合作夥伴，共同來形塑物聯網生態系。

◎孩童近視率創新高！ 國三生近視率近9成

我國孩童近視率創新高！衛福部國健署今公布最新調查，我國大班的學童，近視盛行率已有9％，小學一年級更來到19.8％，國中生則全數飆破8成，當是以國三生的89％最為嚴重，各項數字均是歷年新高；調查進一步指出，幾乎1／3的高中生都屬於高度近視、度數超過500度，種種數據令人憂心。

◎文慧如拚歌三年說服父母 笑笑媽拿命換錢力挺逐夢

以翻唱黃明志〈漂向北方〉爆紅的新加坡創作歌手文慧如，以及台灣人氣COVER歌手笑笑相遇在中視《改變的起點》節目，一開場兩人破天荒攜手飆唱〈光年之外〉，頓時錄影現場嗨爆有如演唱會現場。文慧如跟笑笑同為網路翻唱歌手起家，成名之路卻非常不同，但兩人實踐夢想背後的最大推手卻都是自己的媽媽。

(中時電子報)