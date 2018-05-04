濁水溪5月4日特別清　台灣天天有事在發生？

2018年05月04日 18:16 中時 沈揮勝

濁水溪主流（左）與丹大溪（右上）匯流口，溪水澄澈度在7、8分左右。（沈揮勝攝）

孫海橋舊橋墩上游，緩流區沉澱澄澈的情形。（沈揮勝攝）

孫海橋舊橋墩下游現況。（沈揮勝攝）

合流坪附近現況。（沈揮勝攝）

黑黑谷下游現況。（沈揮勝攝）

5月初夏，南投縣信義鄉濁水溪水應呈混濁狀態。但今年不一樣，在五四這特殊日子裡竟是清澈見底。坊間傳說，濁水溪變清將會有大事要發生，到底怎回事？引發議論！雖鄉長史強及水利署專家都說，是乾旱未雨使然，但也有人意有所指：「人若沒照天理，天就沒照甲子！」

信義鄉濁水溪現況，丹大林道孫海橋舊址合流坪，主流水量偏少，目視溪水約8分澄澈，岸邊淺水處則幾近百分之百透明，相較以往每年5月灰濁如泥漿，眼前此況實讓人難以置信！

在孫海橋墩下游約200公尺處，為支流丹大溪匯流處，目視水質雖略遜濁水溪，但澄澈度依舊在7分以上；再往下游的蘇斯共、黑黑谷到土虱灣，水質澄澈都在7到9分之間，至於溪旁崖邊淺水處，則多為百分之百透明度。

經濟部水利署集集攔河堰管理中心正工程司鄭國華表示，濁水溪上游近幾個月來雨量非常少，以5月2日清晨8點到3日清晨清晨為例，其上游集水區，僅局部累積下了1毫米。目前濁水溪逕流量僅為25CMS（立方米/秒），河床泥砂未受撓動、甚至沉澱，水質澄澈不難理解。

信義鄉長史強，針對濁水溪水之所以轉清，抱持著與鄭國華相同觀點。

對於「鄭成功驅走荷蘭人、日本戰敗撤台、2000年政黨輪替」之前夕，濁水溪都曾經變清這些傳說，史強認為，當作茶餘飯後閒聊倒是無妨，但大家更需關注的，是為什麼已到5月，上游集水區還那麼乾旱？下游的民生與灌溉用水該怎麼辦？

信義鄉王姓民眾以「人若沒照天理、天就沒照甲子」的俗語，與近兩年「乾淨的煤、年改、台大校長」等怪異現象，來與濁水溪變清作聯想。

資深媒體人黃宏璣指出，其實不管濁水溪變不變清，歷史總是天天都在演進、台灣也天天都有事在發生，這樣的聯想是庸人自擾。但他也期許，既然選民把票投給蔡政府，執政者就應不負所託，以全民利益為最大優先、搞好兩岸關係。

(中時 )