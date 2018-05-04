日本飛天車Skydrive月底公開亮相 夏天試飛

2018年05月04日 18:23 中時電子報 江飛宇

由日本的汽車業、航空業的專家共同組成Cartivator公司，正研發名為「Sky Drive」的飛天車，希望能夠趕的及參加2020年的東京奧運的聖火點燃儀式。現在飛天車的1：1原型預計在月底亮相。

日本媒體報導，Cartivator是由有豐田汽車、NEC、松下電機等大公司共同支持組建，在2014年曾經打造出1/5比例的概念模型，取得了一定的成功。隨後開發等比例的無人機原型，取名為Sky Drive。

Cartivator在2014年提出的小飛天車模型。(圖/Cartivator)

Sky Drive飛天車全長3.7公尺、寛3公尺、高1.5公尺，可搭乘2人，最大承重量400公斤。飛行原理與大型無人機類似，以4具同軸反轉螺旋槳的舉升風扇提供升力，以電動馬達驅動垂直起飛，不過它也能在地上奔馳，機上安裝前1後2的的車輪。研發團希望Sky Drive的飛行極速可達時速100公里，路上奔馳速度為50公里。

skydrive飛天車可能的最後形態。(圖/Cartivator)

飛機目前是在豐田市的一所廢棄學校做為試飛場，為了安全考量，目前僅在室內進行基本試驗，飛行的高度只有1公尺左右，等待飛行較為穩定後才會在戶外飛行，時間大概是在夏天，到時不會由駕駛員操縱，而是遠距搖控，不過車內會安放1具75公斤的模型假人，以測試載重。

Cartivator的代表理事福澤知浩說：「希望飛天車試飛成功，將來升級為可載人的飛天車，成為安全又便利的新交通公具。」

(中時電子報)