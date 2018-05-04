才說想死在大陸 劉樂妍真心換絕情慘被丟包

2018年05月04日 18:20 中時電子報 蔡曉婷

劉樂妍自爆被丟包。（圖／取自劉樂妍微博）

網友猛虧劉樂妍。（圖／取自劉樂妍微博）

近年將工作重心移往大陸的女星劉樂妍，日前透露打算未來和愛犬死在大陸，不回台灣了。今(4日)稍早她卻自爆遇到黑心司機，說好要來機場接她，也收了劉樂妍50元人民幣（約233元台幣）訂金，卻坐地起價，最後雙方鬧翻，對方竟將她丟包在機場，令劉樂妍無奈到爆。

劉樂妍稍早在微博以「被五八同城上的順風車詐騙50塊還丟包廣州機場！」為題，自曝被騙，文中她曬出多張與司機的微信紀錄，可見劉樂妍先挑明「廣州到武漢」，問司機一個人能開這麼久的車嗎？對方回答會和老婆輪流開，說好時間後，劉樂妍便先發出50元人民幣訂金，怎料司機突然說訂金要100元（約467元台幣）。

見此，劉樂妍抗議：「沒有平台擔保，我覺得這樣實在是要太多」，對方變臉說：「那就算了」，決定取消交易，稱明天會退款，但稍後又收下，說：「明天接你」，跳針強調：「訂金都收100」，堅持要劉樂妍補錢，她不補，司機也不退錢，最後仍被鴿子，令她無奈說：「我現在到底該在機場先睡一下，還是？心累」，網友則說：「58同城你也敢玩？那個上邊全是詐騙資訊和虛假資訊」、「哈哈，終於被坑了」、「這種低級套路都被騙，你在台灣怎麼混的啊！」

(中時電子報)