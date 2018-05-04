台中歐洲影展開跑 林佳龍伉儷推動「影」響力

2018年05月04日 18:20 中時 盧金足

「2018 第七屆台中歐洲影展」由台中歐洲文化創意產業協會主辦，台中市政府指導，新聞局和台中市影視發展基金會協辦，今年以「她 elle ‧ 追憶傾世風華」為主題。（盧金足攝）

台中2018歐洲影展精選10部來自歐盟6個國家具女性意識及性別平權的電影與紀錄片，即日起至5月12日分別在台中新光影城和打里摺豐樂接待館放映，英國電影《我是女生》、西班牙紀錄片《莎拉巴拉斯：佛朗明哥的呼喚》、法國紀錄片《主廚女神》等影片獨家在台中首映。市長林佳龍與夫人廖婉如4日共同出席宣傳記者會，鼓勵大家踴躍觀影，相信會對不同議題有不同省思。

「2018 第七屆台中歐洲影展」由台中歐洲文化創意產業協會主辦，台中市政府指導，新聞局和台中市影視發展基金會協辦，今年以「她 elle ‧ 追憶傾世風華」為主題，精選10部來自歐盟6個國家具有女性意識及性別平權的電影與紀錄片，4日在台中市役所舉行開幕記者會。

市長林佳龍、市長夫人廖婉如、歐洲經貿辦事處長馬澤璉Madeleine Majorenko、外交部歐洲司副司長陳欣新、義大利經濟貿易文化推廣辦事處長蕭國君Donato Scioscioli、新聞局長卓冠廷等共同出席，宣告台中歐洲影展開跑。

林佳龍表示，台中歐洲影展進入第7屆，活動依然精彩，電影票購買相當踴躍，電影跨越國界，台灣是一個自由的社會，透過電影文化，台中與國際交流愈來愈頻繁，逐漸成為台灣電影相當重要的城市，市府投資經費打造霧峰「中台灣影視基地」、水湳「中台灣電影中心」，希望台中成為電影文化產業友善城市。

他也指出，台中國際動畫影展今年邁入第4屆，質量愈來愈好，「國家漫畫博物館」也確定落腳台中，一步一步累積打造台中市成為ACG（動畫Animation、漫畫Comics與遊戲Games）產業中心。

廖婉如說，樂見歐洲深層文化的電影系列在台中演出，歡迎大家踴踴前往欣賞，相信對不同議題會有不同省思。

歐洲經貿辦事處長馬澤璉表示，她已在台灣居住三年，非常享受在這邊生活的時光，今年影展主題以兩性平權、女性意識覺醒為主，不過在電影種類上有相當多選擇，包括喜劇片、紀錄片等，相信每個人透過電影都可以享受不同樂趣。

外交部歐洲司副司長陳欣新說，台中充滿人文氣息，是一個符合歐洲生活步調的城市，拉近彼此距離最好方式就是文化，電影是其中最快的方式，台中市民擁有這麼的環境與團隊成功舉辦影展，相當幸福。

台中歐洲文化創意產業協會理事長林進士表示，台中歐洲影展主要目的是以電影作為媒介，建立台中與歐洲多元文化藝術交流的平台。歐洲是性別平權運動價值的發源地，去年以來從馬拉拉事件到全球網路串連，更顯現女性無論在職場角色、情感婚姻、藝術文化、社會運動等各方面，都具有高度的自我覺醒、勇氣和行動力。

新聞局長卓冠廷指出，在台中歐洲文化創意產業協會多年努力推廣下，一年一度的台中歐洲影展不斷引薦主題多元、類型豐富的歐洲各國電影，不但為市民開啟多元的價值思考和觀影經驗，成為影迷期待的電影盛會，更以民間自發的力量為台中開創了一個與國際接軌的特色影展，精神可佩。

新聞局指出，影視基金會積極將中區舊建築活化再利用，其中，「中山73影視藝文空間」預計今年10月完工後，將成為推廣藝術電影和獨立製作影視作品之據點，並賦予舊城區創新發展的活力。

今年精選的10部影片聚焦於性別與人權議題，包括英國《我是女生》、比利時《美樂蒂情緣》、義大利《裸色愛情》、西班牙《莎拉巴拉斯：佛朗明哥的呼喚》，及5部法國電影《天上再見》、《絕代天后黛莉達》、《愛過了》、《芬妮的勇敢旅程》和《主廚女神》等，探討女性面對生命情境與價值面向。

(中時 )