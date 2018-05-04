陳艾琳走出憂鬱 砸百萬開花藝店

2018年05月04日 18:29 中時 蕭雅玲

陳艾琳靠花藝走出憂鬱症。（蕭雅玲攝）

陳艾琳和MP魔幻力量前鼓手阿翔於去年5月離婚後，罹患憂鬱症而淡出演藝圈長達1年的時間，在男友顏庭笙（Alex）的協助下，與朋友一起開起花藝設計當起老闆娘，今（4日）出席開幕記者會，昔日《大學生了沒》班底茵茵、演藝圈好友阿達、林彥君、夢多、廖人帥等人到場力挺。受訪時表示，自己從去年6月起開始學花藝，每週上2堂課，一年不到的時間不僅花藝精湛，更砸了百萬開起花藝設計工作室。

陳艾琳表示，「自己有好長一段時間，沒法看別人眼睛講話，透過潛水、花藝與曬太陽，才慢慢走出憂鬱症的陰影。」現在不但可以把自己才藝展現出來，還可以與大家分享自己的憂鬱經驗與過程。她表示，在她沒工作那段時間，花藝老師叫她去學插花，並跟她說不想跟同學聊天「沒關係，妳就在旁邊，至少學個第二專長也好！」

花光百萬積蓄開店，陳艾琳看到自己努力的成果，深覺很值得，她透露，工作室尚未成立前，男友是最勤快的送花小弟，問她跟男友有無結婚打算？她直言：「當然沒有！我離婚都還沒滿一年！」她強調自己我沒有很care到底要多久才結婚，但現在重心工作室才剛起步，至少要滿一年後才會漸上軌道，擔心自己一個人會忙不過來，現階段就是把員工訓練好。

(中時 )