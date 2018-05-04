新曲歌頌大毒梟 哥倫比亞市長怒批歌手枉顧社會責任

波多黎各歌手曼紐爾的新歌，因提及大毒梟引起軒然大波。(摘自曼紐爾官方推特)

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波多黎各騷莎歌手維克多‧曼紐爾（Victor Manuelle）與法魯寇（Farruko）的新歌《Amarte Duro》上月發行，但這首歌因提及哥倫比亞「麥德林集團」（Medellin Cartel）大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar），掀起不小爭議，艾斯科巴發跡的麥德林市市長古提耶瑞茲，發公開信譴責這首作品挑起該市不堪回首的過往黑歷史，忽略因艾斯科巴而死的2萬受害者，歌詞還頌揚暴力，毫無社會責任。

1980年代，艾斯科巴等於麥德林的王，他的同名毒品集團控制包括美國、墨西哥、波多黎各、多明尼加和西班牙等國的毒品市場，甚至控制美國市場8成，毒品觸角還延伸到亞洲國家。雖然艾斯科巴殺人如麻，壞事作盡，美國和拉美各國把艾斯科巴視為頭號要犯，但他大方濟貧，深受麥德林居民崇拜。1993年，艾斯科巴在與哥國警方對峙時遭射殺身亡。

古提耶瑞茲說，由於流行文化把艾斯科巴描繪成英雄人物，到現在仍有許多麥德林孩子夢想成為毒梟，他指控，這些影視歌曲作品對該市的痛苦過往缺乏尊重，低估了對年輕一代的影響力。

面對指責，曼紐爾以推特回應，他無意冒犯任何人，更別說在他生涯中，帶給他愛與支持的麥德林市。

(中時 )

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