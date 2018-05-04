專挑貌美女子碰撞又熊抱 色狼被逮誣「是對方來撞我」

2018年05月04日 18:30 中時 李其樺

基隆市34歲林姓男子為性騷擾慣犯，平日在基隆市區出沒，專挑貌美年輕女性下手，前（2）日林嫌在基隆東岸複合式商場，先後用身體碰撞2名女子，其中一名女性被害人還被林嫌趁機「熊抱」，事後不堪羞辱，氣得報案並PO網泣訴過程。警方循線找到林嫌，依違反性騷擾防治法函送法辦。

警方調查，前晚7時許在東岸複合式商場1樓的NET服飾店內，林姓男子先是從後方故意用身體碰撞一名身穿白色上衣女子，還回頭跟對方說「對不起」；林嫌走出門口後，又和另名身穿黑色吊帶上衣女子發生碰撞，並藉機「熊抱」女子後逃逸，事後被害人皆向警方報案提告。

其中一名被害人指控，去年3次先後在市區義二路被同一個男子故意碰撞，不過當時對方刻意戴口罩，警方沒有捉到人，害她氣得感冒發燒。當天又被林嫌碰撞，赫然想起去年也遇到同樣情形，「色狼就是他！」當下追過去想用手機拍照存證，不過追到門口時，林嫌已經逃之夭夭。

另名被害人則臉書《基隆人集團》PO文寫出遭性騷擾過程，稱「我的身體是我的，你憑什麼碰我！」做筆錄時感到委屈落淚。

警方調閱商場和周邊路口監視器，根據犯嫌特徵，今天上午找到涉案的林姓男子（34歲），平日無業，有看過精神科醫生。對於被害人指控，林嫌坦承和被害人發生碰撞，但是否認性騷擾，「是對方自己來撞我！」

警方表示，林嫌早在2016年在台北犯下性騷擾案，過去在基隆市犯案時沒有被捉過，缺乏電子檔案比對，因此去年才沒有捉到人，由於受害人皆為年輕女子，懷疑林嫌專挑年輕貌美女性下手，訊後將依違反性騷擾防治法移送法辦，也呼籲其他受害人勇敢站出來指認。

(中時 )