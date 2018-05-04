與妻吵架帶腦麻兒燒炭獲救 男殺人未遂遭判2年8月

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彰化縣46歲蔡姓男子去年4月某晚，帶著患有重度腦性麻痺的兒子在房間燒炭自殺，隔天中午女兒返家查看時趕緊報警，父子倆人送醫獲救；蔡男攜子燒炭行為，觸犯殺人未遂，近日被彰化地院法官判處2年8個月有期徒刑。

根據判決書，蔡男與妻子感情不睦，曾有家暴紀錄，兩人育有2女一子，目前夫妻倆僅與罹患重度腦麻多重障礙的20歲兒子同住，兒子生活無法自理，亦無法言語、行動，平日都送往身障教養機構照護，周末晚上才會接回家。

去年4月28日，蔡男滑手機發現妻子竟在臉書上對一篇講述女子嫁錯人的文章按讚，認為妻子故意藉此影射自己，心有不滿的他打電話質問妻子，在電話中嚴重爭執。妻子憤而聯繫教養院，要院方通知蔡男自己來接兒子。

蔡男認為妻子不接兒子、又不想回家，憤而再接兒子回家途中買了兩包木炭，將木炭全燒紅後倒進金爐裡，抱起兒子到2樓房間關緊門窗，意圖帶兒子燒炭一了百了。所幸女兒女婿隔天中午回家替母親拿衣物，聽到蔡男在房間呻吟察覺異狀，趕緊報警送醫挽回兩命。

審理法官認為，被告萌生短見，基於殺害兒子的不確定故意，同在一室燒炭，所犯是本刑10年以上殺人重罪，雖依未遂減輕，也仍為5年以上罪責，審酌被告照顧兒子20年，對兒子疼愛有加，一時失慮、可想見當下複雜糾結心情，加上兒子已於5月19日出院，並未發生不可彌補後果，故予以減刑輕判。

(中時 )

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