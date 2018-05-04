2018TTE旅展與華航官網同步促銷 琉球、曼谷未稅4410元起

2018年05月04日 18:52 工商 張佩芬

2018年TTE台北國際觀光博覽會昨（4）日起至7日一連四天於世貿一館盛大舉行。華航現場攤位與官網同步促銷，推出精選航線限時優惠，琉球 TWD 4,410 起(未稅)、曼谷 TWD 4,410 起(未稅)；長程線加州安大略 TWD 21,166 起(含稅)、倫敦 TWD 17,836 起(未稅)、布里斯本只要 TWD 12,936 起(未稅)，現場購票再享折扣，每張機票最高可折 TWD 1,200 元。開幕當天，華航特邀食尚玩家主持人莎莎及布迪擔任特別嘉賓，現場還開起直播帶粉絲朋友們一起在華航攤位搶好康，加碼送出超值折扣碼。(華航/華信攤位：世貿一館 A519 )

華航於 4 月開始與法國航空共掛班號飛航桃園-巴黎航線，旅客在 5 月 18 日前官網購票輸入「指定折扣碼」可獨享巴黎航線專屬優惠(折扣碼資訊敬請留意華航官方粉絲專頁及華航攤位)，商務艙票價減價 TWD 10,000 元； 6 月 14 日前(含)出發經濟艙票價減 TWD 3,000 元； 6 月 15 日之後(含)出發經濟艙票價減 TWD 1,000 元。

旅展現場除機票折扣外，購買精緻旅遊產品可折價 TWD 1,300 元起，微旅行系列產品也可折價 TWD 800 元起。另外，為提供旅客更優質的飛行旅程，華航推出精選航線機上 WiFi 免費送的活動，想要提早規劃下半年旅行的朋友，您絕對不能錯過。

今年 3 月起華航天天直飛美國加州安大略，紐澳線全面使用 A350 新世代機型飛航，包括雪梨、布里斯本、墨爾本、奧克蘭等航點。華航也全面採用 A350 及 777 新世代客機直飛歐洲六大黃金航點，每週各 5 班直飛倫敦及維也納，7 月起羅馬增至每週 3 班，加上法蘭克福每日 1 班，阿姆斯特丹每週 4 班，並與法國航空共掛班號每週 3 班直飛巴黎，為目前台歐間直飛航點最多之航空業者。

此外，旅展現場還提供眾多優惠及精美禮物，請把握難得的機會，趕快到華航攤位搶好康， 5月4日至5月7日世貿一館A519華航館，歡迎您的蒞臨！

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