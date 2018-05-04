母親節將至 南市表揚72位模範媽媽

台南市政府舉辦「溫馨五月天、感恩母愛情」感恩活動，表揚勞苦功能的模範母親。（洪榮志攝）

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母親節將至，台南市政府為表揚勞苦功高的母親，4日在南門勞工育樂中心舉辦「溫馨五月天 感恩母愛情」母親節感恩表揚活動，代理市長李孟諺親自頒獎給72位模範母親，表揚她們對家庭無私的奉獻，並致上最崇高的敬意。

今年度表揚的獎項共有5大類，由各區公所推薦育兒有成的「慈暉媽媽」38位；獨立養育子女、母代父職的「自強媽媽」11位；隔代教養孫姪甥子女及家扶中心推薦的寄養家庭「慈馨媽媽」14位；由身心障礙團體推薦、照顧身心障礙子女的「慈萱媽媽」7位與民族事務委員會推薦熱心公益的「原住民媽媽」2位。

其中，鹽水區95歲的張桃，是今年表揚中年紀最年長的媽媽。她的丈夫中年突然過世，一肩擔起家中6男2女的養育工作，扮演慈母、嚴父的雙重角色。張桃為維持家計，四處打零工，勤儉刻苦地將小孩拉拔長大。子女表示，母親雖未受過正規教育，但對於孩子教養、德行的要求卻遠勝於一切。生性樂觀、開朗的她，最喜歡與鄰里街坊串門子，贏得好人緣。

李孟諺指出，有別於一般感恩活動是表揚子女有傑出成就的母親，市府頒發5大類的模範母親獎項，卻是要表揚並感謝真正勞苦功高、犧牲奉獻的媽媽們。他還認為，透過公私部門共同努力，一定能讓台南成為更宜居的城市；讓所有的媽媽，在台南都能得到更多的支持與關懷；小朋友也能在媽媽充滿愛心的照顧下，快樂成長。

社會局長劉淑惠表示，營造平安、幸福、快樂的城市，是市府亟力達成的目標，感謝每一位媽媽辛苦付出，分擔了政府對社會照顧的責任，讓這樣的目標逐步實現。

(中時 )

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